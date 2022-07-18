Російський воєнний злочинець, що звірствував під Києвом, погорів через власну тупість

Зазначається, що це вбивство могло залишитися неприкритим. Але окупант "спалився" на власній недбалості та тупості.

Так, наприкінці лютого, коли загарбники зайняли село Андріївка (знаходиться між Бородянкою і Макаровим), Фролкін, як і інші його товариші по службі, відібрав у пенсіонерів мобільний телефон. Замість того, щоб кинути смартфон з іншими вкраденими в загальний пакет, інтервент вирішив залишити його собі.

Під час окупації населеного пункту росіянин робив селфі, мародерів, знімав інших загарбників, хвалився своїми злочинами та фотодокументував їх.

Коли у березні ВСУ погнали окупантів і звільняли село, Фролкін перед втечею повидаляв всі знімки на мобільнику і викинув його.

Через кілька тижнів телефон знайшли власники, і за допомогою родича відновили видалені фото з кошика, сподіваючись, що вдасться повернути сімейні знімки. Замість цього вони побачили фотосесію російських катів, які й відібрали у них девайс. А це - людське життя.

Окупанти з росармії в селі Андріївка назнімали один одного на вкрадений у місцевих жителів телефон (фото: facebook.com/dima.replianchuk)

Так журналістам і розслідувачам і вдалося встановити особу Данііла Фролкіна.

"Він з депресивного містечка Рубцовськ західного Сибіру. Виріс у злиднях, невдовзі після школи пішов до армії. В Україну 20-річний Фролкін приїхав "вбивати бандерівців і Зеленського", як він хвалився місцевим", - йдеться в публікації.

Жителі села Андріївка впізнали і Фролкіна, і інших окупантів, показали, де вони фотографувалися в селі та де цей російський солдат пострілом в потилицю вбив цивільного Ігоря Єрмакова, справжнього власника цього самого телефону - у чоловіка, взятого в заручники, були зв'язані за спиною руки, а страту загарбник здійснив біля трансформаторного стовпа.

Російські окупанти селфяться на вкрадений телефон у селі Андріївка (фото: facebook.com/dima.replianchuk)

Пана Ігоря окупанти перед цим катували, оскільки виявили у відібраному телефоні знімки російської військової техніки - чоловік фотографував пересування інтервентів і передавав дані ЗСУ, щоб допомогти захисникам України.

Вдалося з'ясувати імена й інших товаришів по службі Фролкіна, і хто був командиром воєнних злочинців.

Вдова Єрмакова розповіла журналістам, що її чоловік сам родом з Іркутська, і його рідна сестра зараз проживає в Росії.

"Коли я написала його рідній сестрі, так вона мені написала: "Винні тільки ти і твоя країна. Будьте прокляті". За що? За що я проклята? Я їй написала: "Не я до вас перша пішла"... Сестра рідна (чоловіка, - Ред.). Так", - ось так пані Ірина описала своє спілкування з родичкою чоловіка, вбитого окупантами, та її реакцію.

Переглянути відео про розслідування та збір доказів воєнних злочинів військ РФ в Україні можна нижче:

Відео: ідентифіковані чергові російські окупанти-вбивці мирних жителів в Андріївці під Києвом