Самі несли в реанімацію: батьки малюка звинувачують лікарів у його смерті

Однорічна дитина померла в міській лікарні Кременчука Полтавської області. Батьки звинувачують медиків, які поставили малюкові невірний діагноз, в халатності. Про це повідомляє видання "Телеграф".

Відомо, що хлопчика лікували від шлунково-кишкової інфекції, а помер він від набряку головного мозку. У висновку про смерть вказана токсична енцефалопатія, як причина смерті.

Зараз розслідуванням смерті дитини займається прокуратура, яка призначила низку судово-медичних експертиз.

Слідством встановлено, що однорічного Микиту привезли в медичний заклад 27 квітня. У малюка була нудота і блювота. Лікарі поставили хлопчику гастроентероколіт і відправили в інфекційне відділення.

Смерть дитини під Полтавою - батьки звинувачують лікарів (ілюстративне фото: facebook.com/screennews.ad)

А в ніч з 28 на 29 квітня Микиті стало гірше - його перевели в реанімацію, але було вже пізно - дитина померла.

При цьому батьки стверджують, що лікарі 28 квітня, в критичний день для дитини, не оглядали малюка. Медики заявляють зворотне.

Мама Микити стверджує, що в реанімацію сина довелося нести самостійно.

У лікарні призначена перевірка. Є підозра, що в даному випадку медпрацівники халатно поставилися до своїх обов'язків.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області двоє 12-річних хлопчиків потонули в зрошувальному каналі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у дитячому садку Запоріжжя вихователь таскала і жбурляла дітей.

А також інформували, що в Миколаївській області син виявив тіла своїх батьків-фермерів зі слідами насильницької смерті. Поліція продовжує пошук злочинців.