Самі несли в реанімацію: батьки малюка звинувачують лікарів у його смерті

Дитина померла через неправильно поставлений діагноз
Однорічна дитина померла в міській лікарні Кременчука Полтавської області. Батьки звинувачують медиків, які поставили малюкові невірний діагноз, в халатності. Про це повідомляє видання "Телеграф".
Відомо, що хлопчика лікували від шлунково-кишкової інфекції, а помер він від набряку головного мозку. У висновку про смерть вказана токсична енцефалопатія, як причина смерті.
Зараз розслідуванням смерті дитини займається прокуратура, яка призначила низку судово-медичних експертиз.
Слідством встановлено, що однорічного Микиту привезли в медичний заклад 27 квітня. У малюка була нудота і блювота. Лікарі поставили хлопчику гастроентероколіт і відправили в інфекційне відділення.
Смерть дитини під Полтавою - батьки звинувачують лікарів (ілюстративне фото: facebook.com/screennews.ad)
А в ніч з 28 на 29 квітня Микиті стало гірше - його перевели в реанімацію, але було вже пізно - дитина померла.
При цьому батьки стверджують, що лікарі 28 квітня, в критичний день для дитини, не оглядали малюка. Медики заявляють зворотне.
Мама Микити стверджує, що в реанімацію сина довелося нести самостійно.
У лікарні призначена перевірка. Є підозра, що в даному випадку медпрацівники халатно поставилися до своїх обов'язків.
Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області двоє 12-річних хлопчиків потонули в зрошувальному каналі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у дитячому садку Запоріжжя вихователь таскала і жбурляла дітей.
А також інформували, що в Миколаївській області син виявив тіла своїх батьків-фермерів зі слідами насильницької смерті. Поліція продовжує пошук злочинців.