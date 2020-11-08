Сіла зверху і била головою об підлогу: подробиці моторошного вбивства матір'ю 5-річного сина

Мати била сина головою об підлогу під Вінницею (колаж: РБК-Україна)

У сестрички хлопчика важкий психологічний стан

Мати, яка у Вінницькій області вбила 5-річну дитину, пішла на злочин нібито через те, що маленький син влаштував безлад вдома і обірвав шпалери на стіні. Інцидент стався на очах у старшої на рік сестрички. Про жорстоке вбивство стало відомо, коли діти не з'явилися в садочку і школі.

Як повідомляє ТСН, після того, як мати не відповіла на дзвінки вчителів, вони разом із сільським головою пішли додому до родини. Там вони побачили, що 6-річна сестра Діана, сиділа на землі, тримаючи за руку братика. Педагоги зауважують, що дівчинка мовчала, була стривожена і дивилася в одну точку. Нині, кажуть, що вона потребує допомоги психологів.

Через деякий час дитина поділилася із правоохоронцями спогадами і розповіла, що мати на її очах до смерті забила братика.

За її словами, мати сама обірвала шпалери у будинку, але звинувачувала у цьому сина і змушувала його перепрошувати за нібито скоєне.

"Виявила безлад у будинку і подумала, що це він зробив. Поклала його на підлогу, сіла на нього зверху і била головою об підлогу. Вона думала, що він обірвав шпалери", - каже в.о. Теплицького відділення поліції Валентин Савчук.

Односельці жінки зауважують, що вона і раніше проявляла агресію, але на обліку у соцслужбах не була і алкоголем не зловживала. Втім, через неврівноважену поведінку пів року тому її примусово возили на лікування.

Тоді відхилень у здоров'ї нібито не виявили. Нині ж вона знову в психлікарні, де перебуватиме до суду.

Нагадаємо, під Вінницею жінка вбила власну дитину, розбивши їй голову. Хлопчик від отриманих травм помер. Поліцейські попередньо з'ясували, що мати била сина з метою "виховання", але жінка заперечувала свою провину і запевнювала, що син упав з двоярусного ліжка. Їй загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Також раніше повідомлялося, що у Харкові мати побила свою доньку за те, що дівчинка просила довше погуляти на майданчику і покататися на гірках.