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В мережі опублікували запис нападу на волонтера Котляренка, вчинене кандидатом у депутати Дідовцем

STYLERПодії    13.07.2019 - 19:11
В мережі опублікували запис нападу на волонтера Котляренка, вчинене кандидатом у депутати Дідовцем
Ілюстративне фото: pixabay.com

Євген Котляренко після нападу був госпіталізований

В інтернеті опублікували відео з камери відеоспостереження, на якому кандидат в депутати за київським 220 округом Юрій Дідовець здійснює напад на волонтера і громадського діяча Євгена Котляренка.

На відео чітко видно, як чоловік схожий на Юрія Дідовця відкрив двері авто потерпілого і завдав йому кілька ударів в голову. В результаті нападу, Котляренко з травмами опинився в лікарні. Йому нанесені ушкодження середньої тяжкості.

Крім того, за словами очевидців, кандидат у депутати приїхав на автомобілі марки "Шевроле" з номерним знаком АА 5222 СС", за кермом якого була його дружина – Ганна Рудник.

Напад також пов'язують з діяльністю Котляренка, який є волонтером в штабі іншого кандидата в народні депутати по цьому округу - Олексія Окопного.

"Цей напад - спроба залякати моїх прихильників і людей, які працюють у моєму штабі. Це все брудні політичні ігри наших конкурентів, оскільки ми зараз лідируємо по цьому округу. Наші опоненти ніяк не можуть з цим змиритися і вдаються до рукоприкладства", - прокоментував ситуацію Окопний.

Нагадаємо, що 10 липня, близько опівночі, біля будинку Євгену Котляренко були нанесені тілесні ушкодження людиною, який представився Юрієм Дідовцем. За подібний злочин, згідно Кримінального кодексу України, загрожує до 3 років в'язниці.

Напад на волонтера Котляренко (відео: YouTube/Семен Мытищин)

Раніше повідомлялося, що підлітки жорстоко побили бездомного, а сам напад зняли на відео і опублікували в інтернеті. Хлопців вирахували і вчинили самосуд.

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