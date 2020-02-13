Смертельна ДТП з українцями в Росії: з'явилися нові дані про загиблих

Смертельна ДТП з українцями в РФ (колаж РБК-Україна)

В результаті ДТП в РФ загинули 8 українців і ще один постраждав

У Росії в ДТП загинули 8 українців і ще один отримав травми і був госпіталізований у важкому стані. Страшна аварія сталася в Псковській області в Пустошконском районі біля села Руда в ніч проти 13 лютого. Інформацію про трагедію вже підтвердили в ДСНС України.

Зазначається, що мікроавтобус Mercedes Sprinter з українськими реєстраційними номерами зіткнувся з вантажівкою Volvo, не розрахувавши дистанцію при обгоні.

Стало відомо, що постраждали також водій і пасажир фури.

Попередньо встановлено, що більшість жертв - жителі Закарпатської області. Про це передає ужгородське інтернет-видання 0312.ua.

Майже всі загиблі та постраждалі вже ідентифіковані. В даний час українські консули встановлюють зв'язок з рідними українців, щоб дізнатися їх волевиявлення про репатріації тіл загиблих на батьківщину до України або поховання в РФ.

Відео з місця смертельної ДТП можна подивитися за цим посиланням.

Всього в мікроавтобусі перебувало 8 пасажирів та 1 водій. Всі чоловіки.

Попередньою причиною аварії на трасі Санкт-Петербург-Невель називають лобове зіткнення. Мікроавтобус з українцями рухався у бік Києва. Як пишуть росЗМІ, вони їхали додому із заробітків з Санкт-Петербурга.

Зазначається, що автобус дійсно був зареєстрований на Закарпатті.

Нагадаємо, що надевно в РФ також сталася смертельна ДТП з українців - 8 лютого в російській Воронезької області автобус з громадянами України врізався у вантажівку, в результаті аварії загинули три людини.