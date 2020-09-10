Стало відомо про стан дитини, яку збили у Кривому Розі на пішохідному переході

Стан дитини, яку 3 вересня на "зебрі" збив син кандидата в мери Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Марк Шевчик, оцінюють як середньої важкості.

Про самопочуття 11-річного хлопчика повідомила його мати Наталія. Як передає Krivbass.city, дитина перебуває у відділенні нейрохірургії Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

За словами завідувача відділення нейрохірургії Володимира Агафонова, стан здоров'я хлопчика зараз ближче до середнього ступеня тяжкості. При цьому загрози його життю немає, зазначив медик. Під наглядом лікарів потерпілий буде знаходитися ще як мінімум два тижні.

Мати хлопчика розповіла, що її син вже відчуває себе набагато краще і йде на поправку. Залишилося пройти призначений 14-денний курс лікування, після чого медики дадуть нову оцінку стану дитини.

Наталя зазначила, що провідати її сина регулярно приїжджає вся сім'я Шевчиків, яка надає їм необхідну допомогу. Також жінка скаржиться на підвищену увагу до цієї ситуації і хоче, щоб їй дали спокій.

Нагадаємо, син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Марк Шевчик 3 вересня збив дитину на пішохідному переході. Повідомляється, що він порушив правила дорожнього руху і проїхав на заборонний червоний сигнал світлофора.

У збитого 11-річного Олександра Бугора діагностували важкі травми. Його госпіталізували в Дніпро у відділення нейрохірургії обласної дитячої лікарні.

Дмитро Шевчик підтвердив, що його 18-річний син збив на пішохідному переході 11-річної дитини. Він повідомив, що Марк йшов від зіткнення з авто, втратив керування і виїхав на пішохідний перехід.