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Страйк з машин: у центрі Києва кран врізався у низку авто (фото, відео)

STYLERПодії    23.10.2018 - 10:00
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

За попередніми даними розбито понад 7 машин

У центрі столиці сталося масштабне ДТП, в якому постраждало за попередніми даними 7 машин. Про це повідомила Наталія Міняйло на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Поки ми спали і їхали на роботу, в Києві сталося чергова ДТП прямо в центрі, на бульварі Лесі Українки, біля БЦ "Парус". Поки невідомо, хто винуватець ДТП і скільки людей постраждало, але на місце вже приїхали три швидкі", - сказано в повідомленні.

 

Фото: Natalia Pakhaichuk

За розповідями очевидців, у величезного будівельного крана відмовили гальма, і він протаранив більше 7 машин на бульварі Лесі Українки, біля БЦ "Парус". Повідомляється, що ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав. Однак у деяких автомобілів дуже серйозні пошкодження.

Крім того, рух по бульвару Лесі Українки заблоковано.

 

 

Опубліковано Rus Belkin Понеділок, 22 жовтня 2018 р.

Користувач Рос Бєлкін також пише, що у крана відмовили гальма, що і послужило причиною ДТП.

 

Скріншот фото (facebook.com/rusama.binbelkin)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львівській області згорів туристичний автобус.

У Пустомитівському районі Львівської області згорів туристичний автобус, обійшлося без постраждалих.

А також ми писали про те, що в Черкаській області група дітей потрапила в ДТП, є постраждалі.

У Жашківському районі Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в яке потрапила група дітей, двоє з них опинилися в лікарні.

Відео: РБК-Україна

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