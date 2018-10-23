Страйк з машин: у центрі Києва кран врізався у низку авто (фото, відео)

За попередніми даними розбито понад 7 машин
У центрі столиці сталося масштабне ДТП, в якому постраждало за попередніми даними 7 машин. Про це повідомила Наталія Міняйло на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Поки ми спали і їхали на роботу, в Києві сталося чергова ДТП прямо в центрі, на бульварі Лесі Українки, біля БЦ "Парус". Поки невідомо, хто винуватець ДТП і скільки людей постраждало, але на місце вже приїхали три швидкі", - сказано в повідомленні.
Фото: Natalia Pakhaichuk
За розповідями очевидців, у величезного будівельного крана відмовили гальма, і він протаранив більше 7 машин на бульварі Лесі Українки, біля БЦ "Парус". Повідомляється, що ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав. Однак у деяких автомобілів дуже серйозні пошкодження.
Крім того, рух по бульвару Лесі Українки заблоковано.
Опубліковано Rus Belkin Понеділок, 22 жовтня 2018 р.
Користувач Рос Бєлкін також пише, що у крана відмовили гальма, що і послужило причиною ДТП.
Скріншот фото (facebook.com/rusama.binbelkin)
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Відео: РБК-Україна