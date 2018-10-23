Страйк из машин: в центре Киева кран врезался в вереницу авто (фото, видео)

Коллаж РБК-Украина

По предварительным данным разбито более 7 машин

В центре столицы произошло масштабное ДТП, в котором пострадало по предварительным данным 7 машин. Об этом сообщила Наталья Меняйло на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пока мы спали и ехали на работу, в Киеве случилось очередное ДТП прямо в центре, на бульваре Леси Украинки, возле БЦ "Парус". Пока неизвестно, кто виновник ДТП и сколько людей пострадало, но на место уже приехали три скорые", - сказано в сообщении.

Фото: Natalia Pakhaichuk

По рассказам очевидцев, у огромного строительного крана отказали тормоза, и он протаранил более 7 машин на бульваре Леси Украинки, возле БЦ "Парус". Сообщается, что никто из водителей и пассажиров не пострадал. Однако у некоторых автомобилей очень серьезные повреждения.

Кроме того, движение по бульвару Леси Украинки заблокировано.

Опубліковано Rus Belkin Понеділок, 22 жовтня 2018 р.

Пользователь Рус Белкин также пишет, что у крана отказали тормоза, что и послужило причиной ДТП.

Скриншот фото (facebook.com/rusama.binbelkin)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской области сгорел туристический автобус.

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Видео: РБК-Украина