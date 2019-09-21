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Зв'язали колготками у власному ліжку: деталі страшного вбивства 16-річної в Києві

STYLERПодії    21.09.2019 - 17:35
Зв'язали колготками у власному ліжку: деталі страшного вбивства 16-річної в Києві
Вбивство 16-річної в Києві - дівчинку знайшли у власному ліжку зв'язану колготами (колаж РБК-Україна)

Тіло вбитої знайшла бабуся

У Києві, в суботу, 21 вересня, відбулося вбивство 16-річної дівчинки. Неповнолітню побили, зв'язали колготами в її ліжку. Жахливий інцидент стався за адресою вулиця Попова, 6. При огляді були знайдені сліди насильницької смерті. Вранці, близько 11:00 бабуся виявила тіло вбитої. Про це повідомляє "Інформатор".

За даними правоохоронців, коли в квартиру зайшла бабуся дівчини, то вона виявила, що онука лежала зв'язаною колготками в ліжку. На тілі видно побої і сліди від рук на шиї загиблої.

Родичі 16-річної намагалися надати першу допомогу до приїзду лікарів. На жаль, вона вже була без ознак життя. Медикам залишалося лише констатувати смерть. Також бабуся вбитої розповіла, що онуку регулярно бив її батько.

Чоловіка знайшли на сходовій клітці на поверх вище. Його затримали правоохоронці. На місці працювали екіпажі патрульних, медики та слідчо-оперативні групи Оболонського та головного управлінь поліції Києва. Деталі інциденту з'ясовуються.

Вбивство 16-річної в Києві – дівчинку знайшли у власному ліжку пов'язаної колготами (відео: facebook.com)

Нагадаємо, що раніше у Києві зґвалтували жінку на очах її дочки-підлітка.

До цього STYLER писало, що 22-річному хлопцеві перерізали горло і викинули з авто

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