ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українська чемпіонка світу з пауерліфтингу потрапила в ДТП. Її пасажири не вижили

Новость на русском →
Вінницька область, П'ятниця 10 червня 2022 16:29
Українська чемпіонка світу з пауерліфтингу потрапила в ДТП. Її пасажири не вижили Колаж РБК-Україна: чемпіонка Паралімпійських ігор Мар'яна Шевчук потрапила в аварію
Автор: Володимир Костирін

Мар'яна Шевчук, українська паралімпійська чемпіонка світу з пауерліфтингу, потрапила в серйозну ДТП біля села Пиківська Слобідка у Вінницькій області. Сама спортсменка в результаті аварії була госпіталізована, а дві її пасажирки від отриманих травм померли в лікарні.

Про це передає місцеве видання "Життєві обрії".

Подія сталася вчора, 9 червня, близько дев'ятої ранку.

Як встановили правоохоронці, за кермом легковика перебувала Шевчук. Разом з нею в машині були проректорка Вінницької академії безперервної освіти Галина Іваниця та працівник Хмельницького пенсійного фонду Олена Гентош. Обидві - мешканки Хмільника.

На місці ДТП оперативники встановили, що чемпіонка світу з пауерліфтингу, рухаючись автодорогою сполученням Хмільник - Калинівка, не впоралася з керуванням, через що машина потрапила в кювет і врізалася в дерево.

Українська чемпіонка світу з пауерліфтингу потрапила в ДТП. Її пасажири не вижили

Паралімпійський чемпіон світу Мар'яна Шевчук потрапила в ДТП на Вінниччині (фото: gazetahm.org)

Всі постраждалі з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані в Калинівську лікарню, але, на жаль, в клініці пасажирки Шевчук померли від отриманих травм.

26-річна Мар'яна Шевчук, майстер спорту України міжнародного класу, завоювала для нашої країни на чемпіонатах світу дві золоті медалі.

Українська чемпіонка світу з пауерліфтингу потрапила в ДТП. Її пасажири не вижили

Мар'яна Шевчук (фото: Getty Images)

Важкоатлетка з Хмільника, яка представляє Вінницький регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", стала чемпіонкою Паралімпійських ігор-2020 в Токіо (Японія) і також виборола 1-е місце на чемпіонаті світу в Тбілісі (Грузія) в 2021 році, де встановила новий світовий рекорд з вагою 133,5 кг (вагова категорія до 55 кг).

Відео: Мар'яна Шевчук побила власний рекорд світу з пауерліфтингу в Манчестері, піднявши 132 кг у 2021 році

Раніше повідомлялося, що в МВС у травні після смертельної аварії на Рівненщині з великою кількістю жертв вирішили відновити на дорогах України роботу камер автофіксації швидкості.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Вінницька область пауэрлифтинг
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими