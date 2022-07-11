У Варшаві жінка жорстоко побила українку на вулиці: деталі скандального інциденту

У Варшаві на громадянку України, яка вже шість років проживає і працює в Польщі, накинулася на вулиці невідома агресивна жінка, коли почула, як та розмовляє телефоном українською мовою. Нападниця сипала образами, жорстоко побила постраждалу, а також відібрала у неї золотий ланцюжок з хрестиком.

Про випадок розповідає Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки на сторінці в Facebook .

Реакція правоохоронців

Зазначається, що сам інцидент стався на початку червня в Бемовому, західному районі Варшави, коли українка Анна йшла в дитячий садок за дочкою.

Після нападу на неї жінки поліція зайнялася розслідуванням, але справу кваліфікувала як пограбування - прийняли заяву тільки про крадіжку ланцюжка, не беручи до уваги ксенофобську складову, як основний мотив нападниці.

Перекваліфікація справи

Представники Центру обурилися такою кваліфікацією і вирішили втрутитися в ситуацію - самі звернулися до польських правоохоронців із заявою, вказуючи саме на випадок расизму.

"Наша організація долучилася до справи, Анна влаштувала розкриття, ми також подали повідомлення про скоєння злочину, мотивованого ненавистю на національному ґрунті, в обласну прокуратуру Варшави Жолібож", - йдеться в публікації.

Як пише tvn24.pl, у підсумку до запису долучили скан листа від окружної прокуратури Варшави, яка 5 липня вирішила розпочати розслідування у цій справі.

В організації ЦМРіКП звертають увагу, що це означає, що нападниці на Анну тепер загрожує додаткове покарання до 5 років позбавлення волі через ксенофобський напад.

Прокуратура Варшави зайнялася справою про напад на українку через національну нетерпимість і з ксенофобських спонукань (фото: facebook.com/osrodek.monitorowania)

Що саме сталося

1 червня біля будинку на вулиці Сілезьких повстанців, 85 невідома польськомовна жінка раптово накинулася на Анну, яка йшла і розмовляла по мобільнику українською мовою.

Жінка поводилася дуже агресивно, неодноразово била Анну по голові та кричала їй: "ти українська проститутка, бл**а тряпка, на**й з Україною, я працюю і плачу податки, тому ти отримуєш 500+" і так далі (тут мова йде про соцпрограму в Польщі з підтримки сімей).

На слова українки, що вона теж 6 років працює і платить податки в Польщі, нападниця не реагувала. Неадекватна дама продовжувала бити Анну, вирвала з рук телефон і викинула на землю.

Тут мобільник задзвонив, і постраждала спробувала до нього підійти, але оскаженіла жінка цьому завадила і продовжила побиття. У Анни з вуха пішла кров.

"У цей момент агресивна жінка також зірвала з шиї українки золотий ланцюжок з хрестиком. В результаті отриманих травм під час численних ударів по голові та тілу, страждаючи від болю Анна почала кликати на допомогу і кричати, щоб хтось викликав поліцію", - пишуть у ЦМРіКП.

Сліди тілесних ушкоджень (фото: facebook.com/osrodek.monitorowania)

Допомога очевидців

Свідок події зі свого балкона став кричати, що знімає все, що відбувається, на телефон, і спускається на допомогу постраждалій. Інший перехожий викликав поліцію.

Нападниця після слів про поліцейський кинулася навтьоки. Анна спробувала її зупинити й тримати до приїзду правоохоронців, і та стала сипати матюками лайками.

Свідок НП теж пробував затримати нападницю - брутальна дама роздряпала чоловіка і таки втекла.

Сліди тілесних ушкоджень (фото: facebook.com/osrodek.monitorowania)

Дії поліцейських

Поліцейські, які прибули, опитали постраждалу і зобов'язали прийти до відділку 2 червня написати заяву, а також записали дані свідків.

Українка докладно розповіла про напад, але, як говорилося вище, правоохоронці тоді тільки прийняли повідомлення лише про крадіжку ланцюжка.

Тільки після втручання Центру і звернення в обласну прокуратуру Варшави в справу "включили" расизм.

"Ім'я жінки, яка напала на Анну, невідоме. За повідомленнями свідків, правопорушник, ймовірно, проживає в одному з кварталів поблизу місця нападу, тобто навколо вулиці Сілезьких повстанців, 85, у Варшаві", - йдеться в публікації.

Анна зі своєю дочкою (фото: facebook.com/osrodek.monitorowania)