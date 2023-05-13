"Я тебя туда не посылал": на Прикарпатье маршрутчик отказал в проезде военному
На Прикарпатье недавно военный АТОшник хотел поехать в маршрутке Коломыя - Верховина, однако водитель ему в проезде отказал, потому что тот не успел купить билет.
Этой историей поделился один из читателей издания "Пошепки".
Из-за чего разразился скандал
По словам мужчины, водитель маршрутки отказал ему в проезде "из-за того, что не успел взять билет".
"Я не взял билет, потому что не продавали уже на этот маршрут", - говорит мужчина.
АТОшник взял билет на другую маршрутку, на ней догнал тот транспорт, где был водитель, который ему отказал. Зашел в ту маршрутку.
"Почему вы так относитесь к АТОшникам и ВСУшникам? Разве трудно было взять с собой? У вас куча мест свободных и за проезд я бы заплатил. Просто без билета", - спросил он.
"Я тебя туда не посылал! Чего предъявляешь?" - ответил вопросом водитель.
Эта фраза военного очень задела. Воин и водитель начали ссориться.
Но больше военного поразило то, что люди начали вступаться за водителя.
"Не вина водителя, что у автостанции такие правила. А вот поведение военного
ужасное. Что это за мат, обзывания, угрозы? Теперь, если военный, то можно
вот такие разборки устраивать? Только за то, что водитель действовал согласно
правилам? Так себя ведут только наглецы", - сказала женщина, ставшая свидетелем инцидента.
Также она добавила, что "знает уже не одного такого воина", который не воевал, но "требовал, чтобы ему ноги целовали и кричал, что ему все виноваты".
"Низкий поклон защитникам, благодаря им мы проживаем каждый
день. Но настоящий защитник никогда не будет требовать к себе особенного
отношение. Вы, извините, мужчина! Но это мое мнение", - отметила женщина.
Реакция сети
Люди в комментариях единодушно осудили водителя и поддержали военного.
- З всіх правил є винятки. Не повірю, що той водій завжди все робить за правилами. Є ще одна людська якість, як милосердя. Дуже шкода, що не всім ця якість притаманна.
- Після таких слів "я тебе туди не посилав" мовчки бити в рило!
- Повістку йому (водію - ред.) і вперед, на Бахмут.
- По дорозі підсаджувати людей і підробляти собі в кишеню вміють всі водії.
- А вдячність, що він туди пішов?! Він не на дискотеку пішов, а добровільно в пекло, щоб ті водії могли працювати. Низький уклін нашим воїнам, нашим козакам. Рідненькі, ми вас любимо.
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