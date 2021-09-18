На Закарпатті троє підлітків ґвалтували 14-річну дівчинку і знімали все на відео: яке покарання їх чекає

На Закарпатті троє підлітків затягнули 14-річну дівчинку в підвал і зґвалтували, знімаючи те, що відбувається, на відео на мобільник. Через деякий час про кричущий інцидент дізналися батьки постраждалої, які звернулися в поліцію. Тепер нелюдам повідомили про підозру і взяли під варту.

Про це передали в прес-службі Закарпатської обласної прокуратури.

НП сталася наприкінці серпня у селищі міського типу Воловець Мукачівського району.

Малолітні ґвалтівники знущалися над нещасною - мешканкою цього ж населеного пункту - у підвальному приміщенні будинку одного з фігурантів. Процес вони фіксували на камеру мобільного телефону.

Постраждала не відразу розкрила сім'ї про те, що з нею сталося, але як тільки її близькі дізналися про наругу, відразу написали заяву до поліції.

"Зараз у провадженні призначено низку експертиз для встановлення всіх об'єктивних обставин. Постраждалій надається необхідна допомога", - розповіли в прокуратурі.

За даними місцевої преси, двом підозрюваним по 15 років, а третьому - 14.

За фактом групового зґвалтування дівчинки було розпочато кримінальне провадження (ч. 3 ст. 152 КК України).

Підліткам, яких вже взяли під варту, загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у справі ведуть слідчі відділення поліції №2 Мукачівського райуправління.