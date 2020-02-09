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Під Запоріжжям у ставку потонули троє дітей: деталі страшної трагедії

STYLERПодії    09.02.2020 - 07:56
Під Запоріжжям у ставку потонули троє дітей: деталі страшної трагедії
Під Запоріжжям у ставку потонули троє дітей (Фото: t.me)

П'ятирічні діти провалилися під лід у місцевому ставку

Під Запоріжжям потонули в ставку троє п'ятирічних дітей - малюки відправилися гуляти до замерзлої водойми недалеко від домівки, але лід не витримав. Трагедія сталася увечері 8 лютого в селі Долинське.

Як розповіли у відділі комунікації поліції області, про НП їм повідомили медики, які приїхали на виклик батьків дітей.

Зазначається, що в результаті жахливої події загинули два хлопчики-близнюки і дівчинка. Всі 2014 року народження.

Коли діти довгий час не поверталися з прогулянки, батьки взялися за пошуки. Виявилося, що малюки провалилися під лід на ставку.

За словами директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтина Малашенка, дітей з води дістали вже холодними.

"Три бригади. Година реанімації. Розчарування. Уявляю, як це...коли намагаєшся... коли вже пізно", - цитує його місцеве видання 061.ua.

В Держслужбу з надзвичайних ситуацій інформація про НП надійшла близько половини дев'ятого вечора.

На місці події працювало керівництво відділення поліції, слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції.

Всі деталі та обставини страшної трагедії наразі встановлюються.

Поліцейські Запорізької області вкотре звертаються до батьків із проханням приділити максимальну увагу своїм дітям, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій - не зволікати й одразу звертатися до поліції.

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