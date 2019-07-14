Змушував звітувати: нові деталі про вбивцю нареченої в Запоріжжі

Хлопець спалив наречену в Запоріжжі – нові деталі смерті Анастасії Ковальової (колаж РБК-Україна)

Хлопець, який підпалив свою наречену заради "зміцнення відносин", досі не визнав свою провину

У Запоріжжі 13 липня поховали Анастасію Ковальову, дівчину, яку облив бензином і підпалив власний наречений. Для того, щоб провести в останню путь мешканку Запоріжжя в Свято-Покровському соборі зібралися всі ті, хто знав Настю. Друзі розповіли нові подробиці і можливі мотиви вбивства дівчини. Про це пише "Сегодня".

Віталій Чайковський, який облив бензином і підпалив свою майбутню дружину, 22-річну Анастасію Ковальову, постійно ревнував дівчину. Більш того, від неї він вимагав постійних фотозвітів про її місцезнаходження. При цьому дівчина "ніколи не виставляла на загальний огляд те, що вона десь нещаслива".

"Настя стала мало з ким спілкуватися, коли почала з ним стосунки. Він був патологічним ревнивцем. Про це вона сама говорила. Він вимагав від неї фотозвіти з манікюру і з інших місць, перевіряв телефон. Настя його любила і ніколи не давала приводів ревнувати", — розповіла одна з близьких подруг.

Знайомі Анастасії поділилися, що її смерть — велика втрата для багатьох, кому вона коли-небудь допомагала. Крім того, за словами близьких, Анастасія займалася волонтерством.

"Настя була хорошою дівчинкою і справжнім патріотом. Під час Майдану ми разом ходили на мітинги. Пізніше вона допомагала грошима і всім необхідним нашим бійцям, які воювали на Донбасі. Настя допомагала завжди і всім. Таких добрих і світлих людей я не зустрічала", — розповіла подруга.

Хлопець спалив наречену в Запоріжжі – нові деталі смерті Анастасії Ковальової (фото: segodnya.ua)

На похоронах труну дівини завалили квітами. Після смерті Насті в запорізькій прокуратурі справу стосовно коханого дівчини перекваліфікували на "умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю".

Як ми раніше писали, за словами лікарів, у Анастасії Ковальової зупинилося серце після двох операцій по пересадці шкіри. Медики намагалися врятувати життя дівчині і для цього знімали з неї обгорілу шкіру і робили пересадку тимчасової шкіри – свинячої.

Також ми повідомляли, що на суді молодий чоловік пояснив, що підпалив свою наречену, так як хотів "зміцнити відносини". Свою провину він так і не визнав. Друзі пари розповіли, що Віталій сильно ревнував Настю, але тим не менш вони збиралися одружитися.