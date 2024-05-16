Евгений Стасиневич даст публичное интервью в рамках выставки "Голоса" музею "Голоса мирных"

В мультимедийном пространстве музея "Годосы мирных" Фонда Рината Ахметова пройдет публичное интервью с Евгением Стасиневичем - литературным критиком, литературоведом, популярным лектором, теле- и радиоведущим. Мероприятие состоится в рамках выставки "Голоса".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Модерировать беседу Анастасия Платонова, культурный критик и куратор.

Когда: четверг, 23 мая, 17:30

Где: Музей истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7

Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных": https://forms.gle/N2EMMYx98NwtUqYN9

Будем говорить о таком:

как литература реагирует на опыты текущей войны, рефлексирует и осмысливает их;

новые тексты, темы, нарративы, созданные за время полномасштабной войны;

как культура (в частности, литература) может быть инструментом мемориализации и полем для разговора о важных вещах, вызовах и переосознании;

публичные трансформации, видные через поле культуры.

Евгений Стасиневич также является куратором художественных проектов (Ukraine WOW, "Леся Украинка: 150 имен", "Земля: невероятная Украина", "Мир Сковороды", "Собственные названия", "Звезда сходит"), одним из авторов подкаста "Запах слова" , автором книги "Цена вопроса" и старшим научным сотрудником Харьковского ЛитМузея.

Публичные интервью открывают цикл культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея civilvoicesmuseum.org/