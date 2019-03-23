Гра престолів: у мережу злили першу серію фінального сезону

1 серія 8 сезону серіалу "Гра престолів" вже потрапила в мережу, хоча офіційна прем'єра фінального епізоду має відбутися через три тижні - 14 квітня. Після "зливу" відео в інтернет спалахнув скандал, і оперативно кадри вдалося видалити.

У той же час деякі юзери соціальних мереж встигли дізнатися, чим продовжиться відома кіносага.

Тим, кого не відлякують спойлери, ми розповімо про основні події у першій серії нового сезону "Гри престолів".

В мережу злили 1 серію 8 сезону "Гри престолів" (скріншот: dailymail.co.uk)

У Вестеросі поширюється новина про падіння Стіни і про те, що Король Ночі літає верхи на драконі.

Джон Сноу зустрічає свого брата Брана Старка у Вінтерфеллі.

Фото: Гра престолів (HBO)

Семвелл Тарлі відкриває Королю Півночі таємницю його походження і називає ім'я, дане при народженні - Ейгон Таргаріен. Той розуміє, що є законним спадкоємцем Залізного трону.

Джон також представляє північанам Дейенеріс, але не всі задоволені його об'єднанням із Матір'ю Драконів - зокрема, Сем. "Буренароджена" вчить Джона літати на драконі Рейгалі.

Фото: Гра престолів (HBO)

Серсея в Королівській Гавані дізнається від Квіберна про руйнування Стіни та інтервенцію Короля Ночі, але допомагати "союзникам" у боротьбі з Білими ходоками не збирається. "Нехай усі на Півночі самі вб'ють один одного", - вирішила вона.

Фото: Гра престолів (HBO)

В цей час Еурон вимагає від неї винагороду за угоду.

Теон зміг захопити один з кораблів свого дядька і звільнити сестру Яру. Разом вони вирішили відправитися на допомогу Старкам.

На стінах Чорної Вежі з'являються таємничі символи.

Як пише Daily Mail, публікація в мережі нової серії "Ігри престолів" призвела до скандалу на каналае HBO. Винуватцем "зливу" став користувач із ніком TheRealFrikiDoctor - він виклав на своєму YouTube відео, яке протрималося кілька годин. Зазначається, що пару років тому він вже спойлерів 6-й епізод фентезійного серіалу незадовго до прем'єри.

Між тим його нинішній "подарунок" фанатам кіноадаптації саги Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я" самі шанувальники не оцінили - в мережі піднялася хвиля обурення.

Зазначимо, що у восьмому сезоні "Ігри престолів" буде 6 серій. Фінал епопеї покажуть 21 травня.

Відео: YouTube / GameofThrones

Як повідомлялося раніше, нещодавно відома британська актриса Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейенеріс Таргаріен в серіалі "Гра престолів", звзналася, що під час зйомок мало не померла.

Нагадаємо, раніше компанія HBO розсекретила акторський склад пріквела популярної кіносаги "Гра престолів".