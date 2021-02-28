Можу вразити і здивувати: Валерія Ходос відверто про критику, "Незакриту мішень" і українське кіно

Валерія, чим вас зацікавила роль в серіалі "Незакрита мішень"?

Я вперше буду грати двох сестер. Мої персонажі – близнюки, які кардинально відрізняються один від одного. У них різні характери, пластика, зовнішність, ставлення до життя і любові. Це шалено цікава авантюра – "вскочити" в один і в інший образи.

Хто з сестер вам ближче за характером?

Я так не ставлюся до ролей. Мені цікаво розбиратися разом з режисером: "А як же зіграти мого героя?", "Як виправдати його часом неймовірно жорстокі вчинки?" Наприклад, моя Рита так хоче дитину, що на цьому грунті втрачає розум.

У мене такий характер, що чим складніша і незрозуміліша роль, коли я вперше читаю сценарій, тим більше хочеться це зіграти. А героїня схожа на мене чи ні? Актрисі повинно бути близько все! Мені потрібно вміти виправдати всі вчинки свого персонажа.

Що допомагає легко вжитися в образ: робота з режисером, схожі ролі в кіно, яскравий прототип чи щось інше?

Знання сценарію. Коли прочитавши його вже багато разів, купаєшся в матеріалі. А якщо з'являється такий тонкий докладний режисер, як наш Сергій Борчуков, який не пропускає жодної мікросцени, то для актора це непередаване задоволення. Я потрапила не просто до професіонала, який працює в рамках сценарію і дотримується авторських побажань, він ще і показує ті нюанси, які навіть я зі своїм досвідом не бачу. Борчуков постійно вичавлює всі сцени і з актора, щоб максимально точно передати задум історії. Це незвично.

Валерія Ходос (фото з особистого архіву)

Яке амплуа вам ближче?

Дуже небезпечно і нецікаво залипнути в якомусь одному образі. Якщо людина хоче розвиватися в професії, то потрібно пробувати різні ролі. Тому я переконана, що варто їх дуже докладно розглядати і не боятися відмовлятися, якщо розумієш, що зіграно вже багато схожих персонажів і черговий спосіб не дасть нічого в розвитку. Кастинг-директори зрозуміють і будуть поважати твоє право вибору.

Не боятися, незважаючи на те, що через пандемію не всі можуть дозволити собі відмовитися від роботи?

У мене була дуже велика кількість пропозицій, але я від багатьох відмовлялася. Після карантину це мій перший проект, в який я зайшла з неймовірним бажанням, скучивши за процесом. Коли чекаєш кожен знімальний день – це правильний голод по роботі.

Але ви праві, не всі можуть сьогодні дозволити собі відмовитися від нецікавих пропозицій. Потрібна певна стабільність або сила волі, щоб сказати "ні", розуміючи, що той чи інший проект нічого, крім фінансової підтримки, не дасть.

Валерія Ходос (фото з особистого архіву)

Швидше за все, це стосується будь-якої сфери діяльності.

Страшно не те, що можна залишитися не при справах, важливо інше – зупинитися у розвитку. Не можна заходити в проект без вогню і бажання працювати. Це деструктивно для кар'єри.

Що стосується роботи, то чия думка вам дуже важлива? Хто ваш головний критик?

Я сама собі самий жорстокий критик. І до мене ніхто не ставиться з такою прискіпливістю, як я можу лаяти, карати і звинувачувати себе.

Але людина зазвичай виглядає невпевненою, коли так поступає. Про вас цього не скажеш.

Я дуже впевнена в собі. Це моя життєва позиція і вона підтверджується кількістю моєї роботи. Я завжди знала, що я хороша актриса. Таке відчуття з'являється від ролей, які мені дають, від матеріалу, з яким я працюю.

Але ця впевненість має хиткий ґрунт, тому що внутрішньо я постійно перевіряю себе, навіть коли йду на проби. Можна мільйон разів вважати себе класною, але коли тебе не затверджують, то, звичайно, починаєш сумніватися у собі.

Чому ви любите проби?

Тому що я кожен раз повинна доводити собі, що ще можу вразити і здивувати. І це не дає можливості зазнатись і розслабитися.

Валерія Ходос (фото з особистого архіву)

Виходить, що ви постійно перебуваєте в творчому тонусі?

Я б сказала – творчому стресі. Тому що чим більше актора знають, тим більше від нього очікують. А призма, через яку на тебе дивляться, зазвичай вже з нальотом "Ну і чим ти будеш дивувати?" І адже треба дивувати!

Коли закінчується знімальний день, ви відразу виходите з ролі чи ще якийсь час перебуваєте в образі?

Якщо хтось перебуває в образі після того, як закінчив грати, – це вже психічне відхилення. В чому кайф нашої професії? Ми беремо всі свої болі, прикрості і радості, наділяємо ними роль і повністю вичавлюємо себе на майданчику, а потім виходимо звільненими від них в реальне життя.

І я як педагог бачу, коли студенти ще не вміють повністю викластися на сцені або в кадрі. Вони йдуть і якийсь час живуть переживаннями своїх героїв. Це говорить про те, що актор недопрацював на сцені.

Чого вам не вистачає в кіно?

Мені всього вистачає, просто я перебуваю в постійному творчому пошуку і реалізації. Вчуся на своїх помилках. Не хочеться зупинятися тільки на акторській кар'єрі. Мені шалено цікаві режисура і продюсування. Якщо займатися професією з різних сторін, то розумієш, наскільки вона багатогранна. Тоді ти вже не гвинтик у великому механізмі. Адже саме неприємне – бути залежним від ролей і від роботи, коли розумієш, що можеш створювати щось сам.

Раз ви вже з різних сторін дивіться на процес, то що вас зачепило в "Незакритій мішені?"

Є таке правило: якщо я заходжу в проект актрисою, то я актриса. Тобто потрібно не обговорювати, що подобається чи не подобається. В даному проекті дуже грамотний режисер. Для мене кожен знімальний день поруч з ним проходить майстер-клас.

Актори грають чи проживають життя своїх персонажів?

Будь-яка акторська робота – гра. Ми, в хорошому сенсі цього слова, граємося в неї, як в дитинстві. Дівчатка – в дочки-матері, хлопчики – у війнушку. Ось з таким же запалом актор входить в роль побавитися! У найбільш серйозних і драматичних сценах все одно присутнє уявлення "а от якби я в цьому виявився". Коли бавишся, то стихійно впригуєш в цю ігрову структуру. Потім виходиш і живеш своїм життям.

Валерія Ходос (фото з особистого архіву)

В якому разі глядач не вірить акторові?

Це відбувається тоді, коли актор не наділяє роль своїм особистим досвідом, коли слова персонажа для нього чужі, а незрозумілі вчинки. Нам вірять, коли ми відверті з собою і розуміємо, що можемо бути жорстокими, і такими ж божевільними, як наш герой. Треба сковирнути себе, й кожен знайде найстрашніші і брудні якості.

Люди зазвичай намагаються не показувати себе з поганої сторони.

Не треба хотіти бути завжди гарною людиною. Ми різні. Просто в акторстві є така класна свобода – не боятися своїх поганих сторін і згадувати, як у житті ти чинив і погано, і негарно, і за що тобі досі соромно. І наділяти цим роль. Тоді відбувається життя в кадрі.

Ви ставите собі якісь цілі в акторській професії?

Отримувати задоволення – це на сьогоднішній день найскладніше. Щоб не перетворити професію в рутину і халтуру, потрібно грати роль як в останній раз. Мені дуже болісно усвідомлювати, що в моїй сфері є байдужі люди. Ми дуже багато чого хочемо. Наприклад, поміняти кіно, але при цьому не робимо нічого в рамках своїх можливостей.

Все закінчується на рівні фраз?

На рівні – поскаржитися. Це взагалі наша слов'янська риса. І вона мені страшенно не подобається. Я люблю людей справи. У мене є друзі, які якщо хочуть дивитися інші серіали, вони беруть і роблять їх. Організовують команду людей, що горять цією ідеєю, самі пишуть сценарій, не чекають допомоги від Держкіно. Такі люди є, їх менше, але я на них рівняюся.

Трейлер серіалу "Незакрита мішень"