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Новий рівень кринжової комедії: з 25 серпня у прокат вийде фільм "Я кохаю свого тата"

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Понеділок 22 серпня 2022 20:18
Новий рівень кринжової комедії: з 25 серпня у прокат вийде фільм "Я кохаю свого тата" Фото: Кадр з фільму "Я кохаю свого тата"
Автор: Анна Шиканова

З 25 серпня на великі екрани вийде новий комедійний фільм "Я кохаю свого тата" режисера Джеймса Моросіні. Це фільм про складність стосунків батька й сина в епоху соцмереж.

Фільм "Я кохаю свого тата" заснований на реальних подіях. Про що ця кринжова комедія - читайте нижче.

Історія розгортається довкола Чака, який вирішує відновити стосунки зі своїм сином, але виявляє, що хлопець заблокував його в усіх соцмережах.

Стурбований життям свого нащадка, батько створює фейковий акаунт та починає спілкування під виглядом молодої офіціантки. Але така витівка заходить надто далеко — його син закохується в уявну дівчину і тепер мріє побачитися з нею особисто.

Новий рівень кринжової комедії: з 25 серпня у прокат вийде фільм &quot;Я кохаю свого тата&quot;За словами режисера Джеймса Моросіні, сюжет засновано на реальній історії його стосунків із батьком:

"Коли мені було 19, ми з батьком сильно посварилися, і я вирішив, що більше ніколи з ним не розмовлятиму. Я заблокував його в телефоні, в інтернеті, звідусіль. Через кілька тижнів я отримав у Facebook запит на дружбу від гарненької дівчини, від якої прийшов у захват. Вона була ідеальною. У нас були спільні інтереси, вона була чудова… Усе йшло на краще. На жаль, вона виявилася моїм татом. Він створив обліковий запис, щоб переконатися, що зі мною все гаразд.

Я написав “Я кохаю свого тата”, щоб спробувати зрозуміти, чому він вважав це гарною ідеєю... Озираючись у минуле, я визнаю, що це наймиліша і водночас найгірша річ, яку хтось коли-небудь робив зі мною.

Я давній прихильник ніяковної комедії. Що більше мені дискомфортно, то сильніше я сміюсь. Фільм про батька, який, по суті, "кетфішить" свого сина (кетфішинг - видання себе за іншу людину для спілкування в мережі - ред.), міг швидко стати темним, тож ми часто почувалися ніби на лезі бритви.

Всі ми приймали сумнівні та імпульсивні рішення. Втілюючи аватар батька з точки зору сина, я хотів, щоб глядачі вболівали й одночасно були проти цього жахливого плану. Це була вправа на емпатію, щоб спробувати змусити аудиторію зрозуміти, чому хтось може зробити щось настільки неправильне з правильних причин.

Моторошність походить від того, що ми не знаємо. Маючи пояснення, чому Чак кетфішить свого сина, ми станемо на його бік і будемо майже шоковані тим, що вболіваємо за нього. На щастя, у мене також був феноменальний акторський склад, щоб досягти необхідного ефекту.

Син людини, яка пережила Голокост, мій тато — єврейський іммігрант з Аргентини, і це найсмішніша та найскладніша людина, яку я коли-небудь знав. Я хотів зафіксувати весь біль і радість наших стосунків. Те що відштовхує, і те що притягує, прагнення єдності й розуміння... В ширшому контексті цих дивних, складних хитрощів.

Якщо вас це цікавить, тепер у мене з батьком чудові стосунки. Він вперше побачив фільм під час його прем’єри на фестивалі South by Southwest (SXSW). Під час показу він нахилився і сказав: "Це дійсно хороший фільм"

Цю стрічку я присвячую татові, якого люблю всім серцем".

Роль батька у фільмі виконав популярний американський стендап-комік Петтон Освальт, володар премії "Еммі" (ще на 3 номінований) та "Ґреммі" (номінант іще на 5). Освальт знайомий і кіно- й телеглядачам: він мав ролі в серіалах "Король Квінса" та "Агенти Щ.И.Т.", а також у картинах "Таємне життя Волтера Мітті", "Мачо і Ботан 2".

У ролі сина знявся сам режисер Джеймс Моросіні, також відомий як актор серіалів "Американська історія жаху" і "Криміналісти: мислити як злочинець".

Світова прем’єра стрічки відбулася на американському кінофестивалі South by Southwest (SXSW), де картина здобула Приз глядацьких симпатій і Ґран-прі журі.

Українські глядачі побачать фільм на великих екранах уже з 25 серпня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що орки з "Володаря перснів" попросили не називати росіян "орками".

А також розповідали про те, якими були найвідоміші згадки України у світовому кіно.

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