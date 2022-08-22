Новый уровень кринжовой комедии: с 25 августа в прокат выйдет фильм "Я люблю своего папу"

С 25 августа на большие экраны выйдет новый комедийный фильм "Я люблю своего папу" режиссера Джеймса Моросини. Это фильм о сложности отношений отца и сына в эпоху соцсетей.

Фильм "Я люблю своего папу" основан на реальных событиях. О чем эта кринжовая комедия - читайте ниже.

История разворачивается вокруг Чака, который решает восстановить отношения со своим сыном, но обнаруживает, что парень заблокировал его во всех соцсетях.

Обеспокоенный жизнью своего отпрыска, отец создает фейковый аккаунт и начинает общение под видом молодой официантки. Но такая выходка заходит слишком далеко — его сын влюбляется в мнимую девушку и теперь мечтает увидеться с ней лично.

По словам режиссера Джеймса Моросини, сюжет основан на реальной истории его отношений с отцом:

"Когда мне было 19, мы с отцом сильно поссорились, и я решил, что больше никогда с ним не буду разговаривать. Я заблокировал его в телефоне, в интернете, отовсюду. Через несколько недель я получил в Facebook запрос на дружбу от хорошенькой девушки, от которой пришел в восторг. Она была идеальной. У нас были общие интересы, она была великолепна... все шло к лучшему. К сожалению, она оказалась моим папой. Он создал учетную запись, чтобы убедиться, что со мной все в порядке.

Я написал "Я люблю своего отца", чтобы попытаться понять, почему он считал это хорошей идеей... Оглядываясь в прошлое, я признаю, что это самая милая и одновременно худшая вещь, которую кто-либо когда-либо делал со мной.

Я давний поклонник неловкой комедии. Чем больше мне дискомфортно, тем сильнее я смеюсь. Фильм об отце, который, по сути, "кэтфишит" своего сына (кэтфишинг - выдавать себя за другого человека для общения в сети - ред.), мог быстро стать темным, поэтому мы часто чувствовали себя будто на лезвии бритвы.

Все мы принимали сомнительные и импульсивные решения. Воплощая аватар отца с точки зрения сына, я хотел, чтобы зрители болели и одновременно были против этого ужасного плана. Это было упражнение на эмпатию, чтобы попытаться заставить аудиторию понять, почему кто-то может сделать что-то настолько неправильное по правильным причинам.

Жуть происходит от того, что мы не знаем. Имея объяснение, почему Чак кетфишит своего сына, мы встанем на его сторону и будем почти шокированы тем, что болеем за него. К счастью, у меня также был феноменальный актерский состав, чтобы достичь необходимого эффекта.

Сын человека, пережившего Холокост, мой папа — еврейский иммигрант из Аргентины, и это самый смешной и самый сложный человек, которого я когда-либо знал. Я хотел запечатлеть всю боль и радость наших отношений. То что отталкивает, и то что притягивает, стремление к единству и пониманию... В более широком контексте этих странных, сложных уловок.

Если вас это интересует, теперь у меня с отцом замечательные отношения. Он впервые увидел фильм во время его премьеры на фестивале South by Southwest (SXSW). Во время показа он наклонился и сказал: "Это действительно хороший фильм"

Эту ленту я посвящаю папе, которого люблю всем сердцем".

Роль отца в фильме исполнил популярный американский стендап-комик Пэттон Освальт, обладатель премии "Эмми" (еще на 3 номинирован) и "Гремми" (номинант еще на 5). Освальт знаком и кино - и телезрителям: он имел роли в сериалах "Король Квинса" и "Агенты Щ. И. Т.", а также в картинах "Тайная жизнь Уолтера Митти", "Мачо и Ботан 2".

В роли сына снялся сам режиссер Джеймс Моросини, также известный как актер сериалов "Американская история ужаса" и "Криминалисты: мыслить как преступник".

Мировая премьера ленты состоялась на американском кинофестивале South by Southwest (SXSW), где картина получила Приз зрительских симпатий и Гран-при жюри.

Украинские зрители увидят фильм на больших экранах уже с 25 августа.