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З'явилися нові серії унікального мультсеріалу про дивовижних українців

STYLERФільми і серіали    29.08.2019 - 12:38
З'явилися нові серії унікального мультсеріалу про дивовижних українців
Вийшли нові серії проекту "Книга-мандрівка. Україна" (кадр з відео)

Нові серії проекту "Книга-мандрівка. Україна" озвучили Майкл Щур, Валерій Харчишин, Яніна Соколова та інші зірки

Стартував новий сезон серіалу "Книга-мандрівка. Україна". Це перший український анімаційний проект, заснований на реальних подіях та нереальних пригодах дивовижних українців.

Що може розповісти про Богдана Хмельницького його булава, а про Олександра Довженка його щоденник? Чому з Іваном Мазепою нерозлучні дві його супутниці - Зрада і Перемога? Як одесит врятував світ від Холери? Ці та інші нереальні пригоди реальних українців можна буде побачити в 25 серіях "Книги-мандрівки". На глядачів чекають сюжети, що розкривають wow-факти з історії, культури, географії, мистецтва та науки України.

Над сезоном працювала команда з понад 80 фахівців - ілюстраторів, аніматорів, сценаристів, режисерів, продюсерів, музикантів, звукорежисерів. В озвучці взяли участь телеведучі Майкл Щур та Яніна Соколова, співак Валерій Харчишин, письменниця Ірена Карпа, актор Остап Ступка та інші відомі українці. Загалом планується створити 45 епізодів, у тому числі спецпроект, присвячений українській грі престолів - Київській Русі.

27 серпня на каналі книги-мандрівки в YouТube відбулася прем’єра перших двох серій нового сезону. Одна з них розповідає про те, хто, коли, як і навіщо створив борщ.

Як українці борщ винайшли

Творці серіалу також не могли пропустити 163 річницю з дня народження Івана Франка, тому цього ж дня з’явилася друга серія - з розповіддю про видатного українського письменника.

Нобелівська премія для Франка

"У серіалі “Книга-мандрівка. Україна” ми розповідаємо про важливі здобутки українців, про нашу історію, яку сторіччями переписували. Ми дуже хочемо, щоб про Україну та її дивовижних людей знав увесь світ. Адже в нас є чим пишатися! Тож робімо це разом. Усі мультфільми можна дивитися у вільному доступі на YouТube. Приєднуйтесь!" - закликає одна з шоуранерок серіалу Ірина Тараненко.

Раніше ми писали про те, що український мультфільм завоював престижну нагороду міжнародного фестивалю.

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