Появились новые серии уникального мультсериала об удивительных украинцах

Вышли новые серии проекта "Книга-мандрівка. Україна" (кадр из видео)

Новые серии проекта "Книга-мандрівка. Україна" озвучили Майкл Щур, Янина Соколова и другие звезды

27 августа стартовал новый сезон сериала "Книга-мандрівка. Україна". Это первый украинский анимационный проект, основанный на реальных событиях и нереальных приключениях удивительных украинцев.

Что может рассказать о Богдане Хмельницком его булава, а об Александре Довженко его дневник? Почему с Иваном Мазепой неразлучны две его спутницы - Зрада и Перемога? Как одессит спас мир от Холеры? Эти и другие нереальные приключения реальных украинцев можно будет увидеть в 25 сериях "Книги-мандрівки". Зрителей ждут сюжеты, раскрывающие wow-факты из истории, культуры, географии, искусства и науки Украины.

Над сериалом работала команда из более чем 80 специалистов - иллюстраторов, аниматоров, сценаристов, режиссеров, продюсеров, музыкантов, звукорежиссеров. В озвучке участвовали телеведущие Майкл Щур и Янина Соколова, певец Валерий Харчишин, писательница Ирэна Карпа, актер Остап Ступка и другие известные украинцы. Всего планируется создать 45 эпизодов, в том числе спецпроект, посвященный украинской игре престолов - Киевской Руси.

27 августа на канале книги-путешествия в Youtube состоялась премьера первых двух серий нового сезона. Одна из них рассказывает о том, кто, когда, как и зачем создал борщ.

Как украинцы борщ изобрели

Создатели сериала также не могли пропустить 163 годовщину со дня рождения Ивана Франко, поэтому в этот же день появилась вторая серия - с рассказом о выдающемся украинском писателе.

Нобелевская премия для Франка

"В сериале “Книга-мандрівка. Україна” мы рассказываем о важных достижениях украинцев, о нашей истории, которую столетиями переписывали. Мы очень хотим, чтобы об Украине и ее удивительных людях знал весь мир. Ведь нам есть чем гордиться! Давайте же сделаем это вместе. Все мультфильмы можно смотреть в свободном доступе на YouТube. Присоединяйтесь!" - призывает одна из создателей сериала Ирина Тараненко.

Ранее мы писали о том, что украинский мультфильм завоевал престижную награду международного фестиваля.