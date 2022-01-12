ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стала справжньою красунею: старша дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта вирушила на шопінг в міні-шортах

Новость на русском →
Середа 12 січня 2022 20:22
Стала справжньою красунею: старша дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта вирушила на шопінг в міні-шортах Анджеліна Джолі та Шайло Нувель (фото: Getty Images)
Автор: Styler

Анджеліна Джолі і її старша дочка від Бреда Пітта вирушили на прогулянку по Лос-Анджелесу, а заодно зайшли в віп-упермаркет. Папараці підловили знаменитостей на виході з елітного магазину Bristol Farms в Лос-Анджелесі, де можна купити делікатеси і органічні продукти.

Увагу преси знову привернув зовнішній вигляд дівчинки, яка вже заплутала громадськість своєю статтю.

Як відомо, раніше Вів'єн висловлювала бажання стати хлопчиком і, за чутками, навіть пила спеціальні препарати, щоб зробити операцію зі зміни статі. Але ці чутки вщухли після того, як дівчина разом з мамою відвідала прем'єру фільму "Вічні" за участю Джолі. Вона вибрала для світського рауту кілька жіночних луків і буквально позбавила всіх дару мови. Правда, в звичайному житті знову повернулася до своїх аутфітів унісекс.

Цього разу Джолі була в образі total black і великих сонцезахисних окулярах. А Вів'єн знову була одягнена у простій повсякденний одяг підлітка: сірий світшот, джинсові міні-шорти і кросівки. Волосся вона зібрала на потилиці в хвіст. Але навіть такий вигляд не зміг приховати, що дівчина росте дуже вродливою, як і її зіркові батьки.

Нагадаємо, днями екс-бойфренд Белли Хадід, музикант The Weeknd публічно підтвердив роман з Анджеліною Джолі.

Раніше ми писали про 5 найстильніших знаменитостей минулого року, за якими варто стежити в сьогоденні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджеліна Джолі Шоу-бізнес Модні тренди
LITE
Ікона стилю: 5 культових образів Одрі Хепберн, які ніколи не вийдуть із моди
Ікона стилю: 5 культових образів Одрі Хепберн, які ніколи не вийдуть із моди