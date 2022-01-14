Українцям покажуть "Надію": чим здивує новий серіал і коли відбудеться прем'єра

Коли українці побачать "Надію"

Відомо, що прем'єра першої серії 40-серійної медичної драми відбудеться 17 січня о 21:00 на каналі "Україна".

У "Надії" знялися популярні зірки кіно Анастасія Паніна, Павло Вишняков, Олексій Нагрудний, Валентин Томусяк, Олександра Епштейн і багато інших.

Цікаво, що сценаристів і знімальну групу консультували два лікарі: оперуючий хірург і хірург-комбустіолог (фахівець з опіків).

Медконсультанти працювали на всіх етапах створення серіалу і стежили, щоб те, що відбувається на екрані не викликало сумнівів у глядача.

Актори з серіалу "Надія" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Чим унікальний серіал

У "Надії" покажуть кілька складних і рідкісних медичних випадків, хірурги-кардіологи проведуть відкриту операцію на серці, а також прооперують пацієнтку з діагнозом розщеплення хребта.

Художники з гриму постаралися максимально реалістично передати медичні виклики, з якими стикаються герої.

Найбільш трудомістким, зізнаються творці, виявилися око і серце. На їх виробництво художнику знадобилося близько місяця.

Кадр з серіалу "Надія" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Про що серіал

Надія Павлова - хірург з неабиякими здібностями. У неї не тільки колосальний професійний досвід, але і рідкісний талант.

В особистому житті Наді все непросто: вона знаходиться в безперспективних відносинах з одруженим колегою-хірургом Олексієм Стрілецьким.

Він постійно обіцяє, що скоро розлучиться, але насправді використовує Надію для просування своєї кар'єри.

Ситуацію посилює сильне почуття провини, яке переслідує головну героїню і відбивається на її особистому житті.

У Наді є таємниця, глибока особиста травма, яка приносить їй душевні страждання...

Як складеться історія про становлення жінки-хірурга в складній чоловічій професії і чи знайде вона свою любов, глядачам стане відомо вже скоро.

Анастасія Паніна (фото: instagram.com/actresspanina)