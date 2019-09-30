Зірку "Сватів" запідозрили в алкоголізмі: деталі скандалу (фото)

Актриса серіалу "Свати" Тетяна Кравченко кілька разів поспіль була помічена в п'яному вигляді на вулиці і, як стверджують очевидці, 65-річна народна артистка РФ - уродженка українського Донецька - перестала стежити за собою. Про це передають росЗМІ.

Зазначимо, що зйомки серіалу нещодавно були припинені, і сьомий сезон "Сватів" залишився готовий лише наполовину. Причини "заморозки" не пояснюються, і дата поновлення зйомок, які цього разу замість України проходили в Білорусі - також не відома.

У пресі допускається, що Кравченко могла почати випивати саме через невизначену "паузу" в роботі над "Сватами". Крім того, пише видання VladTime, Тетяні Едуардівні приписують нерозділені почуття до актора Федора Добронравова - колеги по серіалу.

Фото: Тетяна Кравченко та Федір Добронравов (Кадр із серіалу "Свати")

"Нерідко буває, що депресія призводить до алкоголізму і, очевидно, так і трапилося з Кравченко", - йдеться в матеріалі.

Також було опубліковано фото Кравченко, зняте очевидцем і яке "пішло" в мережу. На кадрі актриса на вулиці заходить у громадський транспорт. Під знімком в коментарях пишуть: "А це теж Тетяна Кравченко ("Свати"), стан, наближений до нуля".

Тетяна Кравченко (Фото: vladtime.ru)

Ще один юзер стверджує, що бачив актрису у п'яному стані на вулиці, і нібито жінка "ледь могла пересуватися".

Нагадаємо, що раніше сама Кравченко заявляла про депресію та почуття пригніченості після закінчення зйомок Сватів".

Тетяна Кравченко (Фото: vladtime.ru)

Додамо, що за словами Добронравова, весь старий акторський склад у сьомому сезоні серіалу залишиться, і навіть мають з'явитися нові персонажи.