Десятки людей з підозрою: як живе епіцентр коронавіруса в Україні

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Епіцентр коронавіруса знаходиться в селі Чернівецької області

Коронавірус в Україні виявили вже у 97 людей, більшість з яких - у Чернівецькій області. Епіцентром COVID-19 вважається село Колінківці Хотинського району, яке знаходиться всього за 20 кілометрах від Чернівців. Що там зараз відбувається - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що станом на ранок 24 березня, в селі 13 підтверджених випадків COVID-19. В Колінківцях кілька десятків жителів з підозрою, населений пункт живе в умовах надзвичайної ситуації.

На в'їзді і виїзді з села встановлені блокпости, керівництво області запевняє, що їжі у людей вистачає, а сільський голова просить більше тестів на коронавірус, пише ТСН.

Протягом кількох днів люди розкупили продовольство і медикаменти. В селі проживає до 5 тисяч осіб, але полиці в магазинах порожні. Тим не менш, керівництво запевняє, що продукти привозять.

"Треба перевірити дуже велику кількість людей, щоб визначити, хто хворий, а хто здоровий. Ми запустили цих інфікованих, а зараз спробуй знайти всіх", - каже Дмитро Мельник, сільський голова.

Нагадаємо, що за станом на 24 березня, в Україні 97 випадків інфікування COVID-19, з них 38 - у жителів Буковини. 13 нових випадків підтвердилося вранці 24 березня.

Географія захворюваності в Чернівецькій області виглядає так:

Чернівці - 2;

Колінківці (Хотинський район) - 12;

Хотин - 1;

Брусниця (Кіцманський район) - 7;

Лужани (Кіцманський район) - 4;

Великий Кучурів (Сторожинецький район) - 2;

Їжівці (Сторожинецький район) - 1;

Заставна - 2;

Юрківці (Заставнівський район) - 1

Глибока - 1;

Кам'янка (Глибоцький район) - 1;

Луковиця (Глибоцький район) - 1;

Топорівці (Новоселицький район) - 1

Раніше ми писали, що народний депутат, у якого 19 березня діагностували коронавірус знаходиться в Олександрівській лікарні Києва у важкому стані.