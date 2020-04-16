"Екофарм" продовжує спроби впровадити препарат "Протефлазід" для лікування коронавірусу

Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

МОЗ так і не включив препарат в число рекомендованих

Компанія "НПК " Екофарм" продовжує спроби впровадити препарат "Протефлазід" у медичні установи для лікування коронавірусу, попри те, що МОЗ не включив препарат в число рекомендованих і ще у 2013 році відніс його до категорії ліків з недоведеною ефективністю. Про це пишуть "Букви".

Як зазначає видання, раніше за допомогою директора Національної медичної академії України Віталія Цимбалюка препарат рекомендували прем'єр-міністру Денису Шмигалю для профілактики й лікування COVID-19.

Крім того, журналісти Bihus.info присвятили ціле розслідування "Протефлазіду" і прийшли до висновку, що це звичайна спиртова настоянка, а вже ніяк не ліки проти коронавірусу.

"Єдина доведена ефективність "Протефлазіду" - це безперечні антисептичні властивості препарату. 96% спирту, як-не-як! Ось тільки коштує такий антисептик невиправдано дорого - від 300 до 600 гривень за флакон місткістю 30-50 мл Чистий спирт обійдеться дешевше", - йдеться в розслідуванні.

Відзначається також, що історія "Протефлазід" почалася за 20 років до спалаху епідемії коронавірусу в Китаї. Всі ці роки 96%-ная спиртна настоянка щучки та вейніка справно продається в українських аптеках і обіцяє зцілення від широкого спектра хвороб: від ГРВІ та герпесу до гепатитів і навіть ВІЛ. При цьому препарат за два десятиліття так і не став об'єктом вивчення лабораторій, не включений в жоден міжнародний протокол лікування.

"Коли в Нових Санжарах проходила обсервацію перша евакуйована з Китаю група, заступник директора "Екофарм" Олександр Гриневич урочисто вручив головному лікарю Новосанжарської лікарні коробку з "Протефлазідом". Далі, якщо вірити Гриневичу, вдалося облагодіяти лікарню в Чернівцях. Однак, масового ефекту досягти не вдалося. Ніхто з авторитетних головлікарів і великих обласних лікарень приймати "Протефлазід" та безкоштовно рекламувати препарат не поспішав", - наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, 10 квітня мер Львова пригрозив "Екофарм" судовими позовами за поширення фейків про те, що компанія доставляє гуманітарну допомогу місту на прохання міської влади й заявив, що отриману від компанії партію "Протефлазіду" відішлють назад виробнику.

"Ні про який зв'язку з підготовкою лікарень міста до дій в умовах епідемії COVID-19, як про це йдеться у замовних матеріалах, не йшлося", - заявив Садовий.

Раніше біофізик, доктор фізико-математичних наук, провідний співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсілевський заявив, що "Протефлазід" - типовий "доморощений фуфломіцин", і що на сьогодні не існує жодного незалежного дослідження цього препарату - всі вони сплачені виробником і не можуть вважатися об'єктивними навіть теоретично.