У компанії, де працювала третя жертва коронавіруса в Україні, зробили заяву

Колаж РБК-Україна

За попередніми даними, жінка з Івано-Франківська заразилася від свого чоловіка, який нещодавно повернувся із заробітків з Чехії

Коронавірус в Україні став причиною смертей вже трьох жителів. Першою померла 71-річна жінка в Радомишлі Житомирської області, другою жертвою стала 33-річна жінка з Чернівців, у якої були супутні захворювання та коронавірус був підтверджений вже після смерті. Третя жертва – 56-річна жінка з Івано-Франківська, у якій коронавірус підтвердили лабораторно також вже після загибелі.

За попередніми даними, жінка заразилася від свого чоловіка, який нещодавно повернувся із заробітків з Чехії. Як стало відомо з заяви ТОВ "Імпериво фудз" в Івано-Франківську, жінка була працівником цього підприємства.

"Ця жінка 1963 року народження працювала оператором машини пастеризації й останній раз була на роботі 12 березня. Варто зазначити, що ознак і симптомів захворювання на той момент у неї не було. Вона не контактувала з харчовою продукцією і мала обмежені контакти з іншими працівниками - саме з 12 березня підприємство за рішенням керівництва почало перепиняти діяльність у зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні, виробничі лінії поступово зупинялися, а працівники відправлялися додому. Крім того, на підприємстві вже деякий час проводилися посилені заходи з дезінфекції з профілактичною метою", - йдеться в заяві компанії.

У компанії відзначають, що вже 13 березня у жінки з'явилися ознаки захворювання, вона звернулася до сімейного лікаря, який поставив діагноз респіраторного захворювання. Вона залишилася вдома лікуватися, але вже 16 березня у неї почалася задишка. Її доставили в лікарню, під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. За версією лікарів, у неї почалася пневмонія. Стан погіршувався, і врятувати жінку лікарям не вдалося. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19.

"Всі її контакти ретельно перевіряються, а кілька її колег, які могли з нею контактувати, знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів. Згідно з повідомленням Європейського органу з безпеки харчових продуктів (EFSA) поки не має жодних свідчень про те, що харчові продукти можуть бути джерелом або шляхом передачі вірусу. Слід зазначити, що ця жінка, як і всі працівники нашого підприємства, не мала фізичних контактів з продукцією - всі процеси на підприємстві повністю автоматизовані саме з метою виключення таких контактів. Крім того, вся продукція проходить термічну обробку за строгими стандартами безпеки і якості", - запевнили в компанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що кількість заражених в Україні за останню добу збільшилася.