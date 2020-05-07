ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Смертність від коронавіруса залежить від цього фактору: вчені здивували новим відкриттям

STYLERКоронавірус    07.05.2020 - 20:05
Смертність від коронавіруса залежить від цього фактору: вчені здивували новим відкриттям
Коронавірус в світі (Колаж РБК-Україна)

Вчені назвали новий фактор, який впливає на смертність певних етнічних груп

Коронавірус в Україні та світі продовжує поширюватися і станом на 7 травня інфіковано вже понад 13 тисяч осіб.

Вчені продовжують вивчати нову хворобу і з'ясували дивну особливість. Виявилося, що смертність при COVID-19 залежить від раси людини. Темношкірі в чотири рази частіше гинуть від ускладнень коронавірусу, ніж білі люди. Також у групі ризику опинилися й інші представники етнічних груп, пише CNN.

За словами вчених, які провели аналіз, від ускладнень при коронавірусі темношкірі жінки гинули в 4,3 раза частіше, ніж білі жінки. Темношкірі чоловіки гинули в 4,2 раза частіше, ніж білошкірі чоловіки.

Висока смертність, за даними Національної статистичної служби Великобританії, також була зафіксована серед жителів Бангладешу, Пакистану, Індії та змішаних національностей.

Крім того, якщо врахувати вік, ризики хронічних проблем зі здоров'ям, демографічні фактори, то ризик летального результату від COVID-19 у темношкірих пацієнтів у два рази вище, ніж в інших етнічних груп.

Як відзначають вчені, ці відмінності певною мірою пов'язані з соціально-економічним розвитком деяких країн, однак повністю даний факт це не пояснює.

Цей факт підтверджують також і вчені в США. 72% загиблих від коронавірусу в Чикаго – це темношкірі, при тому, що представники цієї групи становлять лише 30% населення міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився новий агресивний тип COVID-19.

Літні майданчики кафе та магазини в ТРЦ: що і як запрацює з 11 травня В Україні з'явилися нові осередки спалаху COVID-19: ризикують діти та літні
Новини України COVID-19Коронавірус
Lite
On Top