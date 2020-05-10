В Україні винайшли ліки від коронавіруса: що відомо

Ліки від коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

Ліки від коронавіруса, винайдені в Україні, можуть допомогти в боротьбі з COVID-19 у всьому світі

Коронавірус можуть почати лікувати ліками, винайденими українськими вченими. Зараз завдяки віртуальній дипломатії Україна і Німеччина домовилися про спільні дії на шляху боротьби з пандемією коронавіруса COVID-19, тому українські ліки тестуються в німецьких лабораторіях.

Як розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю "Радіо Свобода", українські вчені розробили декілька препаратів для лікування коронавірусної інфекції.

"У нас дійсно дуже непоганий досвід. Саме в німецьких лабораторіях зараз тестуються деякі вітчизняні медичні препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавіруса", - зазначив Мельник.

Також дипломат висловив надію, що Україна і Німеччина зможуть співпрацювати задля розробки вакцини.

"Ми дуже активно працюємо над цим, і я сподіваюся, що будуть спільні ініціативи в розвитку вакцини, таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють в Німеччині", - підкреслив він.

Нагадаємо, що у Туреччині препарат для лікування COVID-19 готовий до тестування на людях. Препарат TR-C 19 був розроблений компанією VSY Biotechnology у співпраці з Університетом медичних наук Стамбула. Ректор університету Джевдет Эрдол заявив, що проєкт підійшов до стадії клінічних випробувань.