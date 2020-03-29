Лікарі відмовили у госпіталізації: у Кропивницькому від пневмонії померла жінка

У Кропивницького через халатність лікарів померла жінка

Родичі вважають, що жінка померла через халатне ставлення лікарів

Від пневмонії у Кропивницькому померла 43-річна жінка. Близькі стверджують, що саме халатність лікарів згубила хвору. Такої думки дотримується родичка жінки Алла Попович.

Сімейний лікар, за її словами, відмовилася направити хвору на госпіталізацію і відправила додому з температурою 38 градусів, яка підвищувалася з кожним днем все більше, передає видання "Акула".

"Сказала, нічого страшного, не кипишуй, їдь додому. Виписала якісь ліки, температура буде п'ять днів, вірус загине - і все буде добре. А Наталці ставало все гірше і гірше. Хотіли вже везти її до лікарні на своїй машині. Третя лікарня її не прийняла", - розповіла Попович.

19 березня Наталю Коломицеву привезли у центральну міську інфекційну лікарню. Через два дні стан жінки погіршився і її перевели у відділення інтенсивної терапії. 23 березня жінка померла.

Сімейний лікар померлої Ірина Оленич коментувати ситуацію відмовилася. А ось директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко запевняє, що випадок смерті будуть розслідувати. До слова, Алла Попович планує писати заяву у поліцію щодо розслідування смерті своєї родички.

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