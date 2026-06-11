Crocs выпускает "магическую" обувь по мотивам "Гарри Поттера": сколько стоит новинка

Бренд Crocs представил новую коллаборацию по мотивам "Гарри Поттера". На этот раз обувь получила дизайн, вдохновленный Картой Мародеров - одним из самых известных магических артефактов франшизы.
Сколько стоит новинка и как она выглядит, рассказывает РБК-Украина.
Модель получила название Harry Potter Marauder's Map Classic Clog. Она отличается от привычных тематических коллекций, где дизайн ограничивается логотипом или несколькими декоративными элементами.
В этой версии весь верх превратили в настоящее полотно с элементами легендарной магической карты. При этом изображение не дублируется на обоих сабо.
Разные фрагменты размещены на левом и правом ботинке. Благодаря этому пара выглядит как единый арт-объект.
Особое внимание привлекает цветовая гамма дизайна. За основу авторы выбрали нежный кремовый цвет. Саму карту нанесли красными линиями, которые добавляют обуви контраста.
Дополнительные акценты создали фирменные украшения Jibbitz, которые входят в комплект.
Среди них - цитаты из Карты Мародеров, ее знаменитый логотип и другие отсылки к вселенной Гарри Поттера.
Также дизайнеры добавили золотистые подвески в виде буквы "H" на бордовые ремешки, которые добавляют модели цветового баланса.
Конечно, на кроксах есть и логотип франшизы. Фраза "Гарри Поттер" прикреплена к задней части ремня.
Продажа кроксов стартует 11 июня. Стоимость одной пары стоит 70 долларов, что составляет около 3 144 гривен.
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При написании материала были использованы такие источники: Crocs, Hypebeast.