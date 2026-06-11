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Crocs выпускает "магическую" обувь по мотивам "Гарри Поттера": сколько стоит новинка

17:45 11.06.2026 Чт
2 мин
Классическое сабо получило дизайн, вдохновленный одним из самых известных артефактов франшизы
aimg Сюзанна Аль Мариди
Crocs выпускает сабо по мотивам "Гарри Поттера" (коллаж: РБК-Украина)

Бренд Crocs представил новую коллаборацию по мотивам "Гарри Поттера". На этот раз обувь получила дизайн, вдохновленный Картой Мародеров - одним из самых известных магических артефактов франшизы.

Сколько стоит новинка и как она выглядит, рассказывает РБК-Украина.

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Crocs создал обувь с Картой Мародеров

Модель получила название Harry Potter Marauder's Map Classic Clog. Она отличается от привычных тематических коллекций, где дизайн ограничивается логотипом или несколькими декоративными элементами.

В этой версии весь верх превратили в настоящее полотно с элементами легендарной магической карты. При этом изображение не дублируется на обоих сабо.

Разные фрагменты размещены на левом и правом ботинке. Благодаря этому пара выглядит как единый арт-объект.

Особое внимание привлекает цветовая гамма дизайна. За основу авторы выбрали нежный кремовый цвет. Саму карту нанесли красными линиями, которые добавляют обуви контраста.

Кроксы Гарри Поттер с Картой Мародеров (коллаж: РБК-Украина)

Особенности декора

Дополнительные акценты создали фирменные украшения Jibbitz, которые входят в комплект.

Среди них - цитаты из Карты Мародеров, ее знаменитый логотип и другие отсылки к вселенной Гарри Поттера.

Также дизайнеры добавили золотистые подвески в виде буквы "H" на бордовые ремешки, которые добавляют модели цветового баланса.

Конечно, на кроксах есть и логотип франшизы. Фраза "Гарри Поттер" прикреплена к задней части ремня.

Сколько стоят кроксы с Картой Мародеров

Продажа кроксов стартует 11 июня. Стоимость одной пары стоит 70 долларов, что составляет около 3 144 гривен.

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При написании материала были использованы такие источники: Crocs, Hypebeast.

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