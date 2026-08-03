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Главная Мода и красота Леся Никитюк показала платье, которое снова вернулось в моду из 90-х
Мода и красота 03 августа 2026 · 13:09

Леся Никитюк показала платье, которое снова вернулось в моду из 90-х

Звезда выбрала фасон, который идеально подходит для жарких дней
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Леся Никитюк показала платье, которое снова вернулось в моду из 90-х

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала летний образ. Звезда выбрала платье-комбинацию из атласа и кружева - модель, которая снова вернулась в моду и стала одним из трендов сезона.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой образ выбрала Леся Никитюк

Для летнего выхода звезда выбрала атласное платье насыщенного бирюзового цвета. Такой оттенок особенно эффектно смотрится в солнечное время года, ведь подчеркивает загар и придает образу яркости.

Главной деталью наряда стали кружевные вставки розового цвета в зоне декольте и на бедрах. Сочетание гладкого атласа и нежного кружева создает контраст фактур и делает образ более утонченным и романтичным.

Платья-комбинации уже несколько сезонов остаются среди фаворитов дизайнеров и стилистов. Они сочетают элегантность и легкость, поэтому хорошо подходят как для повседневных летних прогулок, так и для вечерних событий.

Как телеведущая дополнила "лук"

Леся Никитюк сделала ставку на минимализм в деталях. Она дополнила платье тонкой золотой цепочкой с подвеской, браслетом и акцентным кольцом.

Завершила образ небольшая сумка со змеиным принтом.

Волосы телеведущая оставила с мягкими волнами, а для макияжа выбрала естественные нюдовые оттенки. Такой выбор помог сохранить баланс в образе, ведь яркое платье самое стало главным акцентом.

Леся Никитюк показала платье, которое снова вернулось в моду из 90-хЛеся Никитюк (скриншот)

Как носить платье-комбинацию летом

Подобные модели можно легко адаптировать под разные случаи. Для вечернего выхода платье можно сочетать с босоножками на каблуке, небольшим клатчем и лаконичными украшениями.

Для более расслабленного образа подойдут минималистичные сандалии, сумка через плечо или легкий жакет. Атласные платья также хорошо комбинируются с обувью в нейтральных цветах - бежевой, белой или черной.

Бренд платья Леся Никитюк не назвала, однако подобные модели можно найти в коллекциях как люксовых марок, так и более доступных брендов. Главное в таком образе- правильно подобранный крой и посадка.

Телеведущая еще раз продемонстрировала, что следит за актуальными тенденциями и умеет создавать эффектные образы без излишеств.

Атлас в сочетании с кружевом остается одним из самых удачных вариантов для летнего сезона, когда хочется добавить гардероб легкости и женственности.

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Теги: Леся Никитюк Модные тренды Стиль жизни Тренды
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