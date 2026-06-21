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Платье-вышиванка и уникальные кольца: Витвицкая раскрыла детали свадебного образа (фото)

20:47 21.06.2026 Вс
2 мин
Телеведущая выбрала наряд и прическу в украинском стиле
aimg Сюзанна Аль Мариди
Соломия Витвицкая рассказала о своем свадебном образе (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Недавно Соломия Витвицкая, которая ждет первенца, официально стала женой военного Алексея Ситайла. После церемонии телеведущая поделилась подробностями своего свадебного наряда и объяснила, какой смысл она вложила в каждый элемент.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram телезвезды.

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Что Витвицкая рассказала о свадебном образе

Хотя влюбленные ограничились лишь регистрацией брака без громкого торжества, для них этот день стал особенным и незабываемым. Витвицкая призналась, что каждая деталь ее образа была тщательно продумана и имела важное значение.

Для церемонии невеста выбрала традиционный украинский стиль, который прослеживался как в платье, так и в макияже и прическе. Волосы были заплетены в косу с лентами, как у прабабушек.

Особое внимание привлекло льняное платье-вышиванка. Оно было украшено вышивкой с лебедями на рукавах. Дополнением к образу стали белые кеды.

Свадебный образ Витвицкой (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Не менее символичными были обручальные кольца влюбленных. По словам Витвицкой, они украшены маленькими бриллиантовыми сердечками.

"Символ нашего выбора, любви и общего пути", - отметила она.

Завершил образ натуральный букет из живых цветов, который гармонично сочетался с украинскими мотивами наряда.

"Образ получился именно таким, как я мечтала: украинским, светлым и очень личным. И, конечно же, он отлично сочетался с военной формой жениха", - поделилась Соломия.

Витвицкая и Ситайло выбрали особые обручальные кольца (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Что известно о свадьбе Витвицкой

Телеведущая вышла замуж 20 июня. Она опубликовала несколько видео, на которых показала счастливые моменты уже с официальным мужем.

Пара позировала перед камерой, держась за руки, целуясь и демонстрируя обручальные кольца.

"Наш день. 20.06. 2026", - подписала кадры Соломия.


Напомним, в апреле стало известно, что телеведущая беременна первенцем. Позже она раскрыла пол будущего ребенка - у них с мужем родится сын.

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