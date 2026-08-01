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Главная Мода и красота Не только сандалии: 5 пар обуви, которые создают тот самый парижский стиль летом 2026
Мода и красота 01 августа 2026, 13:51

Не только сандалии: 5 пар обуви, которые создают тот самый парижский стиль летом 2026

Есть модели, которые выглядят актуально не один сезон и подходят ко всему
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Модная летняя обувь 2026 (коллаж: РБК-Украина)
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Французский подход к летнему гардеробу снова задает тренды: модницы выбирают обувь, в которой сочетаются комфорт и элегантность. В 2026 году в фаворе - классические модели с современным акцентом.

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какая обувь в моде летом 2026

Балетки в сеточку

Балетки вернулись в моду уже не первый сезон, но этим летом особенно популярны стали модели из сеточки. Такая обувь придает образу легкости и создает интересную игру между классическим силуэтом и современными деталями.

Французские девушки сочетают балетки в сеточку с прямыми джинсами, льняными брюками, юбками миди и платьями. Благодаря открытой текстуре они выглядят менее формально, чем традиционные балетки и хорошо подходят для жаркой погоды.

Балетки в сеточку (фото: instagram.com/annelauremais)

Слингбеки с острым носком

Еще одна модель, которая остается в фаворитах у поклонниц французского стиля, - слингбеки с острым носком. Обувь с открытой пяткой придает образу элегантности, а вытянутый носок визуально делает силуэт более стройным.

Такие туфли легко сочетать как с классическими вещами, так и с повседневной одеждой. Французские модницы носят их с костюмами, джинсами, шортами и легкими летними платьями.

Слингбеки на лето 2026 (фото: instagram.com/lenafarl)

Спортивные балетки

Один из самых интересных трендов лета - появление спортивных балеток. Эта модель сочетает женственный фасон классических балеток с комфортом обуви для активного образа жизни.

Такие пары часто обладают легкой подошвой, минималистичным дизайном и напоминают элементы спортивной эстетики. Их можно носить с широкими брюками, джинсами, трикотажными платьями или даже более строгими вещами для создания контрастного образа.

Балетки в спортивном стиле (фото: instagram.com/claire_most)

Кроссовки в пастельных оттенках

Несмотря на любовь французских девушек к классике, кроссовки остаются важной частью летнего гардероба. В этом сезоне особенно актуальны модели в нежных пастельных цветах - бежевых, лимонных, розовых, голубых или мятных оттенках.

Такие кроссовки не перегружают образ и легко заменяют белые базовые модели. Их сочетают с платьями, юбками, джинсами и легкими костюмами.

Кроссовки на лето 2026 (фото: instagram.com/claire_most)

Рыбацкие сандалии с контрастным носком

Среди необычных летних трендов - рыбацкие сандалии с контрастными деталями. Особенно популярны стали модели в сочетании белого цвета с черным носком.

Такая обувь имеет характерный закрытый перед и ремешки, благодаря чему выглядит практично, но в то же время стильно. Французские девушки носят их с широкими брюками, платьями и минималистичными летними образами.

Трендовые сандалии на лето 2026 (фото: instagram.com/erinoffduty)

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