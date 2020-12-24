Археологи знайшли скарби дочки князя Володимира Великого: фото багатства

Археологи виявили скарб київської княжни (фото: A. Kędzierski / archeologia.com.pl)

Археологи виявили скарб із 6,5 тисяч срібних монет в лляних мішечках, срібних злитків, фрагментів свинцю, а також золотих кілець та обручок. Одне з них, на думку дослідників, належало Марії Добронезі - дочці Великого князя київського Володимира Святославича, молодшій сестрі Ярослава Мудрого, дружині польського князя Казимира I Реставратора, матері короля Польщі Болеслава II.

Знахідка була зроблена в польському Слушкуві біля Каліша і датується приблизно 1105 роком. Про це пише Archeologia.com.pl.

Зазначається, що кільце має напис кирилицею "[Господ]ипомъзи [ра]бесвое[и] Марии / "Господи, допоможи рабі своїй Марії".

Археологи виявили дорогоцінні кільця в Польщі, на одному з яких напис кирилицею (фото: A. Kędzierski / archeologia.com.pl)

Спочатку вчені оголосили, що скарби відносяться до рубежу XI і XII століть, і кільцем могла володіти дочка київського князя Святополка Ізяславича від другого шлюбу Марія.

"Ми знаємо, що в той час дружиною Болеслава Кшивоустого була русинська принцеса на ім'я Збислава. Згідно з літературою, у неї мала була бути сестра Марія, яка була одружена з Петром Влостовичем. Широко поширена думка, що Марія була дочкою Святополка Ізяславича (князя Києва)", - розповів професор Адріан Юсупович з Інституту історії Польської академії наук у Варшаві, передає naukawpolsce.pap.pl.

Однак після додаткового аналізу з'ясувалося, що коштовності зі скарбниці зі Слушкува датуються приблизно 1105 роком, таким чином це кільце можна віднести до княжни Марії Добронеги (1010/1016 - 1087), дочки великого князя Київського Володимира Великого і дружині Казимира Реставратора.

Портрет Марії Добронеги, дочки Великого князя Київського Володимира Хрестителя (фото: wikipedia.org / Mihail Dvoeglazov)

"Герцогиня була бабусею князя Збігнєва і могла подарувати йому кільця та обручки, які належали їй та її чоловікові. При таких даних версія з Марією - дружиною Петра Влостовича здається малоймовірною", - йдеться в публікації.

За словами доктора Адама Кендзерського з Інституту археології та етнології Польської академії наук, який керував дослідженням і розкопками на кукурудзяному полі в Слушкуві, виявлений у листопаді сенсаційний скарб з динарами, обручками та злитками став одним з найінтригуючих скарбів в Польщі.

У польському Слушкуві археологи виявили сенсаційні скарби (фото: A. Kędzierski / archeologia.com.pl)

"Кільця, ймовірно, були зроблені з дорогоцінних каменів, відполірованих напівкруглим способом. Вони додатково прикрашені золотими гранулами. Велике кільце конічне та багатокутне, а менше - у формі стержня з перфорованими поглибленнями", - розповів археолог Даріуш Вичолковський.

Коштовності могли належати київській княжні і польській княгині Марії Добронезі, дочки Володимира Великого (фото: odkrywca.pl)

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