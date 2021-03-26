Більші обсяги, більший контроль. Як змінюється поштово-логістична індустрія

Кожного дня світ обговорює те, як змінилася та чи інша галузь нашого життя. Зростає попит на доставку їжі, заклади харчування, навпаки, переживають не найкращі часи, індустрія концертів та вистав намагається перейти в онлайн. Утім, серйозні зміни відбуваються й в логістичній індустрії. На перший погляд, вона лише "виграла" від пандемії, але не все так просто.

Збільшення обсягів посилок

Пандемія та локдаун по-особливому вплинули на логістичну індустрію. У той час, коли торгові центри, школи, магазини та інші заклади припиняли роботу, поштові оператори, навпаки, переживали дуже активні часи.

Зазвичай у цій галузі пікові періоди припадають на передсвятковий сезон, листопад-грудень, коли люди готуються до Різдва, Нового року та інших свят. Ба більше, у цей час відбуваються і наймасштабніші акції, як-от Чорна П’ятниця, які також збільшують попит.

Але у квітні-травні ми в Meest, та, впевнений, інші гравці ринку також, помітили, що галузь вже входить у сезон підвищеної активності. І фактично майже весь 2020 рік поштова логістика працювала на тих потужностях, які зазвичай актуальні лише два місяці. Це змусило поштових операторів масштабуватися та знаходити нові рішення, щоб адаптуватися, як-то кажуть, до нової норми.

Ця адаптація у сфері онлайн-торгівлі та доставки продовжується і зараз. Великі ритейлери активно збільшують площі для комплектації замовлень, та території складування для подальшої передачі логістичним партнерам. Багато компаній, зокрема, і ми в Meest, почали відкривати нові сортувальні хаби у регіонах, де трафік зріс особливо.

Наприклад, ми відкрили новий склад у Будапешті, здійснили релокацію потужностей на новий більший складу Німеччині, зараз продовжуємо підготовку до відкриття нових хабів ще у трьох європейських країнах.

Зросла потреба не тільки в нових просторах, але й в грамотній обробці посилок. Тепер автоматизація у сортувальних хабах виходить на новій рівень. Якщо ми, наприклад, обробимо відправлення не за 6-8 годин після завершення митного оформлення, а за буквально годину-дві, то клієнт отримає посилку вже на наступний день. Такі рішення вже не перспективна інновація, а необхідністю прямо тут і зараз.

Зазнає змін і формат доставки "останньої милі". Наприклад, особливо поширеними стають партнерські поштові відділення та поштомати, де немає зайвих контактів з персоналом, а весь процес відправлення чи отримання посилки займає лічені хвилини. Ми бачимо, як в Чехії та Словаччині автоматичні термінали стали справжнім відкриттям минулого року, хоча раніше майже не були представлені в цих країнах.

В Україні аналогічна ситуація. Ми в Meest минулого року почали активно інвестувати у цей напрям і зараз маємо найбільшу мережу поштоматів в країні, за допомогою яких можна не тільки отримати посилку, але й відправити. Українці стали частіше користуватися терміналами під час локдауну, особливо для посилок з-за кордону, і цей тренд триває досі. Ми впевнені, що по закінченню обмежень цей спосіб нікуди не зникне, навпаки — розвиватиметься стрімкіше завдяки новим сформованим звичкам. Досвід Польщі, Німеччини, скандинавських та прибалтійських країн, де більше половини населення користувалося поштоматами й до пандемії, це тільки підтверджує.

Посилення контролю

Через пандемію для наземного автотранспорту час проходження кордонів по Європі через локальні обмеження суттєво збільшився — особливо це було актуально минулого року. Тоді ж закривали пункти, як-от польсько-український, тож операторам на початку важче було прогнозувати строки проходження фізичного кордону. Вихід був один — вибудовувати "адаптивну" систему магістралей інколи з додатковими перевантаженнями в транзитних країнах, впроваджувати альтернативні способи об'єднання потоків.

Також ми в Meest інвестувати у розвиток власного автопарку для міжнародних перевезень, щоб менше залежати від сторонніх перевізників.

Проблеми також з’явилися й в авіадоставці. Традиційні пасажирські сполучення були скорочені, а більшість напрямків взагалі скасовувані. Через зростання попиту на доставку цей спосіб також виявився нестабільним, з точки зору стабільності, так і ціноутворення. Тому тут індустрія також трансформувалася: компанії переходили на інші точки входу трансатлантичного трафіку, змінювали аеропорти, налагоджували нові зв’язки з транзитними партнерами, хендлінговими та брокерськими агентствами.

У цій ситуації невизначеності в індустрії з’явився тренд, який актуальний і досі: посилення контролю в додаткових точках логістичного ланцюжку навіть на транзиті. Також логістичні оператори та ритейлери прагнуть особисто керувати багатьма процесами, аби досягти стабільності — прогнозованих строків та цін. Для цього вони, зокрема, збільшують присутність власної інфраструктури, переформатують хаби, змінюють локації.

Ми в Meest разом з подібними кроками наважилися на масштабне рішення — запустити власну чартерну авіадоставку зі США та Китаю. Таким чином ми стали першою українською логістичною компанією з подібними можливостями. Такий крок дає нам декілька переваг: доставка стає більш передбачуваною, ми забезпечуємо виконання стандартів, що від нас потребують партнери, а також отримуємо можливість розвивати нові продукти.

Зараз наші літаки виконують по два рейси на тиждень та доставляють посилки винятково клієнтів Meest. У планах — збільшити кількість напрямків та рейсів, а також запустити зворотню доставку для малого та середнього бізнесу в Україні, що хоче виходити на глобальні ринки.

Зміни у способах доставки

Пандемія, збільшення обсягів посилок, нестабільна ситуація з доставкою — все це призвело до того, що у галузі спостерігаються суттєві зміни у способах перевезень. Авіадоставка, логічно, сильно "просіла", і навіть спроби використовувати пасажирські літаки для вантажних перевезень поки що не рятують цей напрямок.

Багато поштових операторів почали переводити деякі проєкти на наземний транспорт. Цікаво, що навіть після пандемії ці зміни, на мій погляд, залишаться. Бо компанії змогли оптимізувати строки автомобільних перевезень по Європі таким чином, що різниця вже не перевищує 12-18 годин — так, вона є, і для деяких проєктів прийнятна.

Нового поштовху отримали перевезення — як це не дивно — потягами. На багатьох напрямках вони стали серйозною альтернативою авіа та морським перевезенням. Це така собі "золота середина" — залізна дорога по часу швидше, хоча й дорожча за "море", водночас дешевша за літаки. Особливо потяги стали поширеними при перевезеннях з Китаю в Європу: за даними аналітиків, найближчими роками компанії можуть збільшити обсяги відправлень залізною дорогою в п’ять разів.

Загалом, поштово-логістична сфера зараз переживає якщо не радикальні, то суттєві зміни. Те, що було важко представити ще якихось три роки тому, вже стає нормою. Тим цікавіше спостерігати за розвитком індустрії.