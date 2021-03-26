Большие объемы, больший контроль. Как меняется почтово-логистическая индустрия

Ежедневно мир обсуждает то, как изменилась та или иная сфера нашей жизни. В то время, как спрос на доставку еды растет, ресторанная отрасль, напротив, переживает не лучшие времена, а индустрия концертов и спектаклей пытается перейти в онлайн. Впрочем, серьезные изменения происходят и в логистической индустрии. На первый взгляд, она только "выиграла" от пандемии, но не все так просто.

Увеличение объемов посылок

Пандемия и локдаун особенно повлияли на логистическую индустрию. В то время, когда торговые центры, школы, магазины и прочие заведения прекращали работу, почтовые операторы, наоборот, переживали очень активные времена.

Обычно в этой области пиковые периоды приходятся на предпраздничный сезон, ноябрь-декабрь, когда люди готовятся к Рождеству, Новому году и другим праздникам. Более того, в это же время проходят и самые масштабные акции, например Черная пятница, которые также увеличивают спрос.

Но в апреле-мае мы в Meest, как и другие игроки рынка, заметили, что отрасль уже входит в сезон повышенной активности. И фактически почти весь 2020 год почтовая логистика работала на тех мощностях, которые обычно актуальны лишь два месяца. Это заставило почтовых операторов масштабироваться и искать новые решения для того, чтобы адаптироваться к новой норме.

Такая адаптация в сфере онлайн-торговли и доставки продолжается и сейчас. Крупные ритейлеры активно увеличивают площади для комплектации заказов, и территории складирования для дальнейшей передачи логистическим партнерам. Многие компании, в том числе и мы в Meest, начали открывать новые сортировочные хабы в регионах, где трафик особенно вырос.

Например, мы открыли новый склад в Будапеште, провели релокацию мощностей на новый больший склад в Германии, сейчас продолжаем подготовку к открытию новых хабов еще в трех европейских странах.

Возросла потребность не только в новых пространствах, но и в грамотной обработке посылок. Теперь автоматизация в сортировочных хабах выходит на новый уровень. Если мы, например, обработаем отправления не за 6-8 часов после завершения таможенного оформления, а за буквально за час-два, то и клиент получит посылку уже на следующий день. Такие решения уже не перспективная инновация, а необходимость прямо здесь и сейчас.

Изменится и формат доставки «последней мили». Например, особенно распространенными становятся партнерские почтовые отделения и почтоматы, где нет лишних контактов с персоналом, а весь процесс отправки или получения посылки занимает считанные минуты. Мы видим, что в Чехии и Словакии автоматические терминалы стали настоящим открытием прошлого года, хотя до этого почти не были представлены в этих странах.

В Украине ситуация аналогичная. С прошлого года мы в Meest активно инвестируем в это направление и сейчас обладаем самой большой сетью почтоматов в стране, с их помощью можно не только получить посылку, но и отправить. Украинцы стали чаще пользоваться терминалами во время локдауна, особенно для посылок из-за рубежа, и этот тренд продолжается. Мы уверены, что по окончании ограничений он никуда не исчезнет, ​​наоборот — будет развиваться стремительнее благодаря новым сложившимся привычкам. Опыт Польши, Германии, скандинавских и прибалтийских стран, где больше половины населения пользовалось почтоматами и до пандемии, это только подтверждает.

Усиление контроля

Из-за пандемии и локальных ограничений время при прохождении границ по Европе для наземного автотранспорта существенно увеличилось — особенно это было актуально в прошлом году. К тому же, тогда закрывали пункты, как например польско-украинский, поэтому операторам в начале труднее было прогнозировать сроки прохождения физической границы. Выход был один — выстраивать "адаптивную" систему магистралей иногда с дополнительными перегрузками в транзитных странах, внедрять альтернативные способы объединения потоков. Поэтому мы в Meest инвестировали и в развитие собственного автопарка для международных перевозок, чтобы меньше зависеть от сторонних перевозчиков.

Проблемы также возникли и у авиадоставки. Традиционные пассажирские сообщения были сокращены, а большинство направлений вообще отменили. Из-за роста спроса на доставку этот способ также оказался нестабильным, как с точки зрения стабильности, так и ценообразования. Поэтому здесь индустрия также трансформировалась: компании переходили на другие точки входа трансатлантического трафика, меняли аэропорты, налаживали новые связи с транзитными партнерами, хендлинговыми и брокерскими агентствами.

В этой ситуации неопределенности в индустрии появился тренд, который актуален до сих пор: усиление контроля в дополнительных точках логистической цепочки даже на транзите. Также логистические операторы и ритейлеры стремятся лично управлять многими процессами, чтобы достичь стабильности — прогнозируемых сроков и цен. Для этого они, в частности, увеличивают присутствие собственной инфраструктуры, переформатируют хабы, меняют локации.

Мы в Meest вместе с подобными шагами решились и на масштабное решение — запустили собственную чартерную авиадоставку из США и Китая. Таким образом мы стали первой украинской логистической компанией с подобными возможностями. Этот шаг дает нам сразу несколько преимуществ: доставка становится более предсказуемой, мы обеспечиваем выполнение стандартов, которые от нас требуют партнеры, а также получаем возможность развивать новые продукты.

Сейчас наши самолеты выполняют по два рейса в неделю и доставляют посылки исключительно клиентов Meest. В планах — увеличить количество направлений и рейсов, а также запустить обратную доставку для малого и среднего бизнеса в Украине, который хочет выходить на глобальные рынки.

Изменения в способах доставки

Пандемия, увеличение объемов посылок, нестабильная ситуация с доставкой — все это привело к тому, что в области наблюдаются существенные изменения и в способах перевозок. Авиадоставка, логично, сильно "просела", а попытки использовать пассажирские самолеты для грузовых перевозок пока не спасают это направление.

Многие почтовые операторы начали переводить некоторые проекты на наземный транспорт. Интересно, что даже после пандемии эти изменения, на мой взгляд, останутся. Так как компании смогли оптимизировать сроки автомобильных перевозок по Европе таким образом, что разница уже не превышает 12-18 часов — да, она есть, и для некоторых проектов приемлема.

Новый толчок получили перевозки — как это ни странно — поездами. На многих направлениях они стали серьезной альтернативой авиа и морским перевозкам. Это некая "золотая середина" — железная дорога по времени быстрее, она дороже "моря", но одновременно с этим — дешевле самолета. Особенно поезда стали распространенными при перевозках из Китая в Европу: по данным аналитиков, в ближайшие годы компании смогут увеличить объемы отправлений по железной дороге в пять раз.

Резюмируя, почтово-логистическая сфера переживает если не радикальные, то точно существенные изменения. То, что было трудно представить еще каких-то три года назад, уже становится нормой. Но тем интереснее наблюдать за развитием индустрии.