В Єгипті знайшли 4-тисячолітню копію міфічної "Книги мертвих"

В Єгипті знайшли главу з "Книги мертвих" (ілюстративне фото: canva.com)

В похоронному храмі, що належить Цариці Неарит в давньоєгипетському похованні Саккара, була знайдена копія однієї з глав "Книги мертвих" довжиною чотири метри.

Як повідомляється, поховальний храм знаходиться поруч з пірамідою чоловіка Цариці Неарит, фараона Теті, який правив Єгиптом приблизно з 2323 за 2291 рік до нашої ери. Подробиці знахідки повідомляють в Міністерстві старожитностей Єгипту.

Храм був побудований з каменю і має три жертовника на південно-східній стороні, де зберігалися підношення, зроблені цариці і її чоловікові. Поруч з пірамідою археологи також виявили ряд похоронних шахт з останками людей, які жили в період XVIII-XIX династій Єгипту (1550-1186 рр. до н. е.).

Артефакти, знайдені в гробниці Цариці Неарит (фото: antiquities.gov.eg)

Вже вдалося виявити 50 дерев'яних саркофагів, а також безліч артефактів, серед яких настільна гра Сенет і чотириметровий папірус з текстом 17-ї глави Книги мертвих. На ньому збереглося ім'я власника, Пухаф. Книга мертвих була свого роду путівником по загробному світу.

В епоху Стародавнього царства існував звичай читання вголос заклинань для померлого фараона, що повинно було забезпечити йому загробне життя. Пізніше подібні тексти стали записувати й в гробницях єгипетських вельмож. На час Середнього царства збори заупокійних заклинань (частиною — старих, частиною — вигаданих заново за їх зразком) записувалися вже на поверхні саркофагів і стали доступні кожному, хто міг собі це дозволити. У Новому царстві й пізніше їх записували на папірусних свитках, а іноді на шкірі. Ці свитки отримали назву "Книги мертвих", попри те що вони сильно відрізняються за змістом і розташуванню текстів.

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