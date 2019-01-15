Еволюція людей триває ще швидше, ніж раніше

Колаж: РБК-Україна

Еволюція людини продовжується ще з більшою швидкістю

Здатність сучасної медицини підтримувати життя людей змушує задуматися про те, що можливо еволюція людини зупинилася, але це не так. Про це повідомляє Newsweek.

Якщо ми подивимося на швидкість еволюції нашої ДНК, ми побачимо, що еволюція людини не зупинилася - вона може навіть відбуватися швидше, ніж раніше.

Еволюція - це поступовий перехід ДНК видів протягом багатьох поколінь. Це може відбуватися шляхом природного відбору, коли певні ознаки, створені генетичними мутаціями, допомагають організму виживати або розмножуватися.

Таким чином, такі мутації, швидше за все, будуть передані наступному поколінню, тому вони зростають в популяції. Поступово ці мутації та пов'язані з ними риси стають все більш поширеними серед всієї групи.

За словами професора еволюційної генетики Лоренс Херст, дивлячись на глобальні дослідження нашої ДНК, ми можемо бачити докази того, що природний відбір вніс свої зміни і продовжує це робити далі.

Хоча сучасна охорона здоров'я рятує нас від багатьох серйозних захворювань, в країнах, де немає доступу до хорошим медичних послуг, населення продовжує розвиватися. Ті, що залишилися в живих після спалахів інфекційних захворювань сприяють природному відбору, передаючи свою генетичну стійкість потомству.

Наша ДНК демонструє докази стійкості до таких смертельних захворювань, таких як лихоманка Ласса і малярія. Природний відбір у відповідь на малярію все ще триває в регіонах, де захворювання залишається поширеним.

Люди пристосовуються до навколишнього середовища. Мутації, що дозволяють людям жити на великих висотах, стали більш поширеними серед населення Тибету, Ефіопії і Анд.

Поширення генетичних мутацій в Тибеті, можливо, є самим швидким еволюційним зміною у людей, що відбувається за останні 3 000 років. Це швидке збільшення частоти мутантного гена, що збільшує зміст кисню в крові, дає місцевим жителям перевагу у виживанні на великих висотах, що призводить до більшої кількості дітей, що вижили.

Дієта є ще одним джерелом для адаптації. Дані ДНК інуїтів (ескімосів) показують адаптацію, яка дозволяє їм досягати успіху у своїй дієті, яка багата жирами арктичних ссавців.

Дослідження також показують, що природний відбір на користь мутації, що дозволяє дорослим виробляти лактазу - фермент, що розщеплює молочний цукор, - ось чому деякі групи людей можуть перетравлювати молоко.

Більше 80 відсотків північно-західних європейців можуть пити молоко, але в деяких частинах Східної Азії, де молоко п'ють набагато рідше, неможливість перетравлювати лактозу є нормою. Як і у випадку з висотної адаптацією, природний відбір для перетравлення молока не раз розвивався у людей і може бути самим сильним видом недавнього природного відбору.

Ми цілком можемо пристосуватися і до нездорової дієти. Одне дослідження родинних генетичних змін до США протягом 20-го століття показало природний відбір при зниженні артеріального тиску і рівня холестерину, які можуть бути смертельно підвищені через сучасних дієт.

Тим не менш, незважаючи на ці зміни, природний відбір зачіпає лише близько 8 відсотків нашого геному. Згідно теорії нейтральної еволюції, мутації в решті частини геному можуть вільно змінювати частоту в популяціях випадково.

Якщо природний відбір ослаблений, мутації, які він зазвичай очищає, не видаляються так само ефективно, що може збільшити їх частоту і, отже, збільшити швидкість еволюції.

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