Эволюция людей продолжается еще быстрее, чем раньше

Коллаж: РБК-Украина

Эволюция человека продолжается еще с большей скоростью

Способность современной медицины поддерживать жизнь людей заставляет задуматься о том, что возможно эволюция человека остановилась, но это не так. Об этом сообщает Newsweek.

Если мы посмотрим на скорость эволюции нашей ДНК, мы увидим, что эволюция человека не остановилась - она может даже происходить быстрее, чем раньше.

Эволюция - это постепенное изменение ДНК видов на протяжении многих поколений. Это может происходить путем естественного отбора, когда определенные признаки, созданные генетическими мутациями, помогают организму выживать или размножаться.

Таким образом, такие мутации, скорее всего, будут переданы следующему поколению, поэтому они возрастают в популяции. Постепенно эти мутации и связанные с ними черты становятся все более распространенными среди всей группы.

По словам профессора эволюционной генетики Лоренс Харст, глядя на глобальные исследования нашей ДНК, мы можем видеть доказательства того, что естественный отбор внес свои изменения и продолжает это делать дальше.

Хотя современное здравоохранение спасает нас от многих серьезных заболеваний, в странах, где нет доступа к хорошим медицинским услугам, население продолжает развиваться. Оставшиеся в живых после вспышек инфекционных заболеваний способствуют естественному отбору, передавая свою генетическую устойчивость потомству.

Наша ДНК демонстрирует доказательства устойчивости к таким смертельным заболеваниям, как лихорадка Ласса и малярия. Естественный отбор в ответ на малярию все еще продолжается в регионах, где заболевание остается распространенным.

Люди также приспосабливаются к окружающей среде. Мутации, позволяющие людям жить на больших высотах, стали более распространенными среди населения Тибета, Эфиопии и Анд.

Распространение генетических мутаций в Тибете, возможно, является самым быстрым эволюционным изменением у людей, происходящим за последние 3 000 лет. Это быстрое увеличение частоты мутантного гена, который увеличивает содержание кислорода в крови, дает местным жителям преимущество в выживании на больших высотах, что приводит к большему количеству выживших детей.

Диета является еще одним источником для адаптации. Данные ДНК инуитов (эскимосов) показывают адаптацию, которая позволяет им преуспевать в своей богатой жирами диете арктическими млекопитающими.

Исследования также показывают, что естественный отбор в пользу мутации, позволяющей взрослым вырабатывать лактазу - фермент, расщепляющий молочный сахар, - вот почему некоторые группы людей могут переваривать молоко.

Более 80 процентов северо-западных европейцев могут пить молоко, но в некоторых частях Восточной Азии, где молоко пьют гораздо реже, невозможность переваривать лактозу является нормой. Как и в случае с высотной адаптацией, естественный отбор для переваривания молока не раз развивался у людей и может быть самым сильным видом недавнего естественного отбора.

Мы вполне можем адаптироваться и к нездоровой диете. Одно исследование семейных генетических изменений в США в течение 20-го века показало естественный отбор при снижении артериального давления и уровня холестерина, которые могут быть смертельно повышены из-за современных диет.

Тем не менее, несмотря на эти изменения, естественный отбор затрагивает только около 8 процентов нашего генома. Согласно теории нейтральной эволюции, мутации в остальной части генома могут свободно изменять частоту в популяциях случайно.

Если естественный отбор ослаблен, мутации, которые он обычно очищает, не удаляются так же эффективно, что может увеличить их частоту и, следовательно, увеличить скорость эволюции.

Напомним, что в Киеве зарегистрировали более 13 тысяч человек, которые болеют гриппом и ОРВИ.

Ранее сообщалось, что по словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в Киеве на 6,9% снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.