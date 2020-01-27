Рак може бути заразний: вчені шокували заявою

Рак може бути заразний - дослідження науковців (колаж РБК-Україна)

Онкологічні та інші неінфекційні хвороби можуть передаватися людині від іншої людини

Рак та інші неінфекційні хвороби можуть передаватися іншим людям від хворого через мікробіом - мікрофлору. Йдеться про онкологічні захворювання, діабет, хвороби серця та ожиріння.

Таку гіпотезу висловили науковці з міжнародної дослідницької групи на чолі з канадським професором мікробіології Бретте Фінлі з програми "Люди та мікробіом" Канадського інституту перспективних досліджень (CIFAR). Про це пише портал wize.life.

У разі, якщо висновки вчених знайдуть підтвердження, це може стати фундаментальним спростуванням попередніх постулатів. Так, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), наприклад, визначає серцево-судинні захворювання або рак як "неінфекційні", оскільки передбачається, що вони викликані поєднанням генетичної схильності, способу життя та факторів навколишнього середовища - і не передаються від однієї людини іншій.

Дослідники надають докази того, що багато захворювань, які класифікуються як неінфекційні, все ж можуть бути заразні - але не через інфекцію, як грип, а передаватися через мікробіом (всі трильйони мікроорганізмів, які існують в організмі людини - на шкірі та в органах).

Більшість з них являють собою крихітні бактерії, але грибки та віруси також входять до їх числа. Вони надзвичайно важливі для здоров'я людини: допомагають травленню, виділяють поживні речовини або виводять токсини.

"Якщо наша гіпотеза виявиться вірною, вона повністю змінить наш погляд на суспільне здоров'я", - говорить професор мікробіології Бретт Фінлі.

Припущення дослідників засноване на трьох різних висновках, які вони пов'язують у своїй теорії:

Модифікований мікробіом - показує, що мікробіом "показує значні зміни" у людей, які страждають на ожиріння, запальні захворювання кишечника, серцево-судинними захворюваннями або на діабет II типу порівняно з мікробіомом здорових людей.

Мікробіом може зробити здорове тіло хворим - знайдено докази, що такий модифікований мікробіом може також призвести до хвороб у здоровому організмі, якщо він буде перенесений в цей спочатку здоровий організм.

Мікробіом може передаватися іншим організмам - дослідники змогли спостерігати в лабораторії, що мікробіом прісноводних поліпів, які поділяють загальне середовище проживання, адаптувався.

"Ми змогли продемонструвати, що мікроби потрапляють безпосередньо від однієї людини до іншої", - заявив Томас Бош, співавтор дослідження.

"Ця передача мікробіома може також відбуватися при співіснуванні людини, наприклад, в результаті інтенсивних соціальних контактів або в квартирах в одному приміщенні", - додав професор.

Також дослідники виявили, що кишкові мікроби подружжя були дуже схожі одна на одну - при цьому існували значні відмінності від далеких родичів.