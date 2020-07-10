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Супутник зняв гігантську пилову хмару над океаном: найбільша за останні 20 років

П'ятниця 10 липня 2020 21:02
Супутник зняв гігантську пилову хмару над океаном: найбільша за останні 20 років
Супутники зафіксували хмару пилу над океаном (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Хмара пилу стала самою величезною за останні 20 років спостережень

Величезну хмару пилу було зафіксовано супутниками над океаном. За даними спостерігачів це хмара стало наймасштабнішою за останні 20 років. Йому дали прізвисько Годзілла.

За даними фахівців, хмара, що утворилася в червні 2020 року, містить на 60-70% більше пилу, ніж у попередні роки. Розмір хмари теж сильно збільшився.

Такий пиловий шлейф утворюється щорічно, коли грози та сильні вітри здіймають пил з пустелі Сахара. Процес утворення починається пізньої весни, а протягом літа атмосфера забирає хмару до океану. Про це пише Bigmir.

Як відзначають в Європейському космічному агентстві (ESA), шлейф подолав відстань у 8 тисяч кілометрів, на відстані до островів Карибського басейну і південно-східній частині США. Супутник ESA спостерігав за поведінкою хмари весь червень. Такий супутник використовується для вивчення дрібних частинок в повітрі, такі як пил і будь-які забруднювальні речовини.

Супутник зняв гігантську пилову хмару над океаном: найбільша за останні 20 років

Хмара пилу над океаном (Фото: NASA)

Зазвичай велика частина пилової хмари осідає в Атлантичному океані та тоне, стаючи кормом для планктону. У процесі досягнення землі приплив пилу може змінити функціонування екосистем, і навіть стати добривом для тропічних лісів Амазонки.

Є і користь від цього піску – він може перешкоджати утворенню тропічних штормів, ураганів. Однак людям для людей він може бути шкідливий, оскільки згубно впливає на здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до Землі летить велика комета Neowise, яку зможе побачити кожен.

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