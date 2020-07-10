Спутник заснял гигантское пылевое облако над океаном: самое масштабное за последние 20 лет

Спутники зафиксировали облако пыли над океаном (Коллаж РБК-Украина)

Облако пыли стало самым огромным за последние 20 лет наблюдений

Огромное облако пыли было зафиксировано спутниками над океаном. По данным наблюдателей это облако стало самым масштабным за последние 20 лет. Ему дали прозвище Годзилла.

По данным специалистов, облако, которое образовалось в июне 2020 года, содержит на 60-70% больше пыли, чем в предыдущие годы. Размер облака тоже сильно увеличился.

Такой пылевой шлейф образуется ежегодно, когда грозы и сильные ветры поднимают пыль с пустыни Сахара. Процесс образования начинается поздней весной, а в течении лета атмосфера уносит облако к океану. Об этом пишет Bigmir.

Как отмечают в Европейском космическом агентстве (ESA), шлейф преодолел расстояние в 8 тысяч километров, на протяжении до островов Карибского бассейна и юго-восточной части США. Спутник ESA наблюдал за поведением облака весь июнь. Такой спутник используется для изучения мелких частиц в воздухе, такие как пыль и любые загрязняющие вещества.

Облако пыли над океаном (Фото: NASA)

Обычно большая часть пылевого облака оседает в Атлантическом океане и тонет, становясь кормом для планктона. В процессе достижения земли приток пыли может изменить функционирование экосистем, и даже стать удобрением для тропических лесов Амазонки.

Есть и польза от этого песка – он может препятствовать образованию тропических штормов, ураганов. Однако людям для людей он может быть вреден, так как пагубно влияет на здоровье.

Напомним, ранее мы писали о том, что к Земле летит великая комета Neowise, которую сможет увидеть каждый.