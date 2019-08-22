75-дюймові телевізори - це ефективна довгострокова інвестиція в якість вашого дозвілля

Samsung TV QLED

Телевізори з діагоналями 75+ втілять вашу мрію про домашній кінотеатр в реальність

Аналізуючи поточний стан ринку телевізорів, стає очевидним, що сучасні користувачі все більше віддають перевагу екранам з великими діагоналями. Це пов'язано з тим, що за останні роки змінився стандарт того, що ми розуміємо під телевізорами з великим екраном. Якщо раніше великими телевізорами вважалися моделі з діагоналлю 55 дюймів, то сьогодні йдеться про телевізори з діагоналями 75+ дюймів. А чи настільки гарні ці надвеликі діагоналі?

Догми по дистанції перегляду телевізора більше неактуальні. Багато покупціі вибирають менший екран у вигляді сформованого стереотипу часів ЕПТ телевізорів. Зараз, основую частина телевізорів з діагоналями 75+ на ринку становлять пристрої з UHD\4К дозволом екрану з підтримкою HDR, а значить з феноменальною деталізацією зображення, яку можна і потрібно дивитися на близькій дистанції, щоб побачити найдрібніші деталі зображення і відчути ефект занурення в нього.

Вдома телевізор з діагоналлю 75+ буде виглядати менше. В магазині 75+ дюймовий телевізор виглядає значно більше, ніж він буде виглядати вдома. А знаєте чому? Вся справа в тому, що при виборі телевізора покупець впритул підходить до його екрану. Відповідно, у нього створюється враження, що телевізор величезний, спрацьовує обман зору. Хоча вдома, після розміщення, телевізор вже не буде здаватися таким великим і, як правило, вже через кілька місяців перегляду покупець вже хоче ще більший екран. Тому що телевізори з розміром екрана 75+ дюймів виглядають дуже органічно навіть в невеликій кімнаті.

Це ваш персональний кінотеатр. Основна частина покупців купує телевізор для перегляду фільмів і серіалів з відео сервісів, а також для перегляду спортивних змагань та ігор. Основне завдання телевізора - дати вам відчуття кінотеатру або присутності на стадіоні, а саме занурення в контент у вас вдома, а таке можливо лише за умови великого екрану. 75+ дюймовий екран - це ідеальний розмір для створення «домашнього кінотеатру».

За ціною 2-х смартфонів. Купівля телевізора - це довгострокова інвестиція, а значить, як мінімум, протягом 10 років він повинен радувати вас. Тому, правильний вибір потрібно робити відразу! По суті, 75+ дюймовий телевізор коштує як 2 флагманських смартфоні, а користуватися цим телевізором буде вся родина ціле десятиліття! Крім того, телевізори з надзвичайно великими екранами діють більш довгострокові вигідні кредитні програми. Тому, незалежно від бюджету сім'ї, можна і потрібно дозволити собі телевізор з великим екраном.

Бренд і технології мають значення. Покупка повинна бути надійною, тому вибір бренду не менш важливий, ніж вибір телевізора. Компанія Samsung вже 13 років є лідером на світовому ринку.

Нова технологія екранів на квантових точках з унікальним процесором Quantum 8K під назвою Samsung QLED TV дає не тільки реалістичне якість зображення і максимальний ефект занурення, але і забезпечує стійкість вашого екрану до вигорання.

Серед інших особливостей нових моделей можна відзначити, що QLED телевізори Samsung є телевізорами, що дозволяють відтворювати 100% обсяг кольору, завдяки екрану на квантових точках. Ви зможете насолоджуватися зображенням з винятковою чіткістю деталей, звуком, оптимізованим для кожної сцени і зручним голосовим управлінням.

Технологія прямої підсвічування у всіх телевізорах QLED 8K забезпечує неймовірно глибокий колір і високий рівень деталізації. Ви зможете побачити всю глибину того, що відбувається навіть при яскравому денному світлі.

Технологія Quantum HDR оптимізує кожну сцену від самих глибоких чорних до самих яскравих білих відтінків. Тепер ви в найдрібніших деталях зможете насолодитися тим, що хотів передати режисер.

Гарантія повинна бути. Телевізори Samsung, офіційно імпортовані в Україну мають офіційну гарантію від виробника. Компанія Samsung Electronics збільшила до 10 років термін гарантії на вигорання екрану.

Так, що якщо ваша мрія мати телевізором не меншим розміром, ніж полотно в кінотеатрі все ще не збулася, то саме час перейти до її здійснення.