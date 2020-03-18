В Україні викладачам дали можливість створювати власні онлайн-курси

Дистанційне навчання (e-learning) - єдиний спосіб отримати освіту для тих, хто з ряду причин (відсутність часу, необхідність поєднувати навчання з роботою, територіальна віддаленість від місця навчання, надзвичайні ситуації та ін) не може вчитися стандартним чином.

У зв'язку з цим, Освітній Хаб міста Києва спільно з Асоціацією інноваційного та цифрової освіти створив безкоштовну можливість записувати онлайн-курси для українських педагогів.

До 22 квітня 2020 кожен вчитель школи, ліцею чи гімназії, викладач училища, коледжу, технікуму чи Вузу, або керівник будь-якого навчального закладу України може подати заявку з приводу створення власного онлайн курсу на сайті www.eduhub.in.ua. Для цього потрібно заповнити Google-форму і дочекатися зворотного зв'язку від організаторів.

Кожна заявка буде ретельно розглянута за наступними критеріями:

Інноваційність Ідеї курсу;

Легкість подачі матеріалу;

Актуальність теми для широкої аудиторії;

Харизматичність спікера.

Автори кращих заявок будуть запрошені в Освітній Хаб міста Києва на запис власного онлайн-курсу з подальшою популяризацією в мережі.