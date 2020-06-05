Українські зоологи розповіли про відкриття нового виду тварин (фото)

Харківські зоологи з університету імені Каразіна розповіли про відкриття нового виду тварин, не відомого раніше науці. Мова йде про трохету - вид п'явок - і вчені пропонують внести їх у Червону книгу України.

Про це повідомив доктор біологічних наук Сергій Утєвський, передає Kharkiv Today.

Нову трохету виявили у двох річках на території Ялти перед окупацією Росією Криму.

Велику п'явку назвали на честь французького лікаря та ентомолога Рафаеля Бланшара, який працював на півострові наприкінці 19 століття і відшукав її, однак не зміг довести відміну від інших "родичів".

Тепер аспірант Утєвського - доктор біологічних наук Андрій Хоменко - зміг ґрунтовно дослідити та описати 9-сантиметрову трохету, над чим працював два роки. Для своєї роботи він використовував матеріали, зібрані до анексії Криму. Зрозуміти, що п'явка дійсно новий вид, зоологам допомогла сучасна техніка.

"Ми дуже уважно вивчили. За допомогою мікроскопів і фототехніків ретельно її досліджували - і внутрішню, і зовнішню будову. Зоологи, особливо ті, хто займається безхребетними, фіксують матеріал у спирту, він усе зберігає. Головне, що спирт зберігає ДНК, що допомогло простежити хід еволюції", - пояснив Утєвський.

Також він зазначив, що трохета Бланшара з ялтинських річок істотно відрізняється від трохети дністровської, які мешкають в Дністрі, Дніпрі та Дунаї.

"Споріднений вид живе в Туреччині, але він теж ще не описаний. Детективна історія з цим видом, він споріднений, але все одно інший. Дуже складні стосунки між ними еволюційні, бо він проник з Туреччини до Криму багато тисяч років тому", - додав він.

Зараз новий вид під загрозою зникнення, бо якщо робити якісь технічні споруди і відведення води в місцях їх проживання, трохети можуть вимерти.

Невідома раніше трохета Бланшара в Криму (Фото: Олександр Зіненко / 2day.kh.ua)

Довідка. Згідно з інформацією з відкритих джерел, трохети (трохета потайна, Trocheta subviridis) населяють невеликі, переважно проточні водойми. Вони можуть глибоко проникати у сиру землю, де ловлять земляних хробаків.

Тіло у цього виду п'явок сильно звужене в напрямку до переднього кінця. Забарвлення - від темно-сірого до чорно-коричневого. Максимальна довжина трохет - до 16 см, ширина - 1 см.

Раніше повідомлялося, що вчені зробили відкриття і з'ясували, що анчоуси мільйони років тому були гігантськими шаблезубими хижаками.

Нагадаємо, що нещодавно вчені знайшли тварину, якій не потрібен кисень.