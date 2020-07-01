У Києві у мами з рук вихопили немовля і увезли: поліція безсила

Дівчина з Києва заявила, що у неї вкрали дитину грудного віку. Відбулося викрадення серед білого дня. Малюка вирвали у неї з рук двоє озброєних чоловіків. При цьому, вона заявляє, що поліція безсила.

Про це в Facebook розповіла Ангеліна Шаранда. Дівчина каже, що її побили, погрожували пістолетом і ножем. Викрадення сталося на вулиці Урлівська, 12 (ж/м Позняки).

Дівчина показала фото малюка в мережі і відео з самого викрадення. Будь-яку інформацію вона просить повідомляти за номером 0997727230.

"Увага всім! У мене вкрали дитину. Ці люди побили і вирвали з рук, були з ножем та пістолетом! Робіть репост, поліція безсила", - написала Ангеліна.

Викрадена дитина (фото: facebook.com/Шаранда Ангеліна)

Судячи ж з гілки коментарів, викрадачем є батько малюка. При цьому деякі користувачі звинуватили Ангеліну в тому, що вона розпускає фейки, а з малюком все добре, адже він з батьком. Дівчині закидають, що вона сама винна, мовляв, погано дбала про дитину.

Момент викрадення дитини в Києві (відео: facebook.com/Шаранда Ангеліна)

Ангеліна нагадала про резонансний випадок із колишньою учасницею групи " ВІА-Гра Дашею Медовою (Кобець), у якої ексчоловік насильно забрав дочку, а сама співачка вважається безвісти зниклою з вересня 2018-го.

У Facebook роз'яснили різницю між рівноправним піклуванням про дитину після домовленості і викраденням, яке є злочином.

"Папа не вкрав - це коли домовився, обговорив всі за і проти, і проводить час з дитиною. При цьому мама знає, де її чадо, як і з ким проводить час, може з ним спілкуватися, приїжджати і т. д.

Тато украв дитину - це вивіз обманним шляхом у невідомому напрямку, побивши маму, вирвав з рук дитя посеред вулиці з натовпом невідомих, запхав у машину посеред прогулянки і відвіз", - сказано в повідомленні.

Як ми писали раніше, у Києві в метро жінка намагалася викрасти 5-річного хлопчика.