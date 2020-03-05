Потрібна допомога: п'ятирічному Назару діагностували злоякісну пухлину нирки

Допомога дітям (фото: коллаж РБК-Україна)

Батьки благають про допомогу, щоб врятувати життя п'ятирічного сина

У п'ятирічного Назара Мнеки тиждень тому діагностували злоякісну пухлину нирки. Ефективне лікування готова надати ізраїльська клініка, проте вартість медпослуг - 92 тисячі доларів. Для родини - це непідйомна сума. Батьки благають про допомогу, щоб врятувати життя сина.

"Отримано негативний аналіз сечі, оскільки було в сечі був дуже великий вміст крові, відразу звернулись до Кіровоградської дитячої обласної лікарні, зробили УЗД, виявили пухлину, на наступний день зробили комп'ютерну томографію, пухлина підтвердилась, був установлений діагноз пухлина Вільмса. Нічого не турбувало, дитина енергійна, життєрадісна, просто в один прекрасний момент виявили таку проблему", - говорить батько Назара.

Лікування розпочинати потрібно - негайно, наголошують лікарі.

"На даний час в дитини виявлено пухлину лівої нирки, ймовірніше за все пухлина має злоякісний характер, тобто вона схильна до швидкого росту та метастазування, надалі дитина буде потребувати хіміотерапевтичного лікування та проведення хірургічних втручань. Ізраїльська клініка згодна взяти на лікування нашу дитину і я думаю, що це дуже непоганий варіант для лікування дитини", - говорить Дмитро Швечков, дитячий лікар-уролог Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

Ізраїльські медики вважають, що у хлопчика високі шанси одужати. Однак вартість лікування 92 тисячі доларів.

Номер карти матері дитини Анни Мнеки 5168 7426 0494 9523

"Потрібно значні кошти, так вказано, якщо підрахувати ці кошти це сума 92 тисячі доларів. Отримали ми також запрошення в цю лікарню, що нас там дійсно чекають, але це дуже значна сума, два з половиною мільйонів гривень (якщо перевести), це дуже значна сума для нашої родини", - говорить Максим Мнека, батько Назара.

Поки батьки шукають необхідну суму, Назарчик в лікарні сумує за друзями, святами в садочку та мріє вивчити віршик, аби привітати маму з весняними святами.

Наразі родина зібрала лише третину коштів. Батьки просять усіх небайдужих допомогти врятувати життя маленького Назарчика.

Реквізити для допомоги:

Картка ПриватБанку:

5168 7426 0494 9523

Одержувач - Анна Мнека, мати хворого хлопчика.

Контактний номер телефону - 096 919 7600, Максим Мнека, батько хворого хлопчика.

Нагадаємо, що в Києві десятирічний хлопчик страждає рідкісним захворюванням, яке називається гіпофізарний нанізм. Дитина довічно потребує терапії штучним гормоном росту, оскільки його організм не виробляє свій гормон.

Сашко 2009 року народження, і вже 7 років знаходиться на лікуванні. За словами батьків хлопчика, позитивні результати є, але, самостійно оплачувати лікування без сторонньої підтримки родина не в змозі.