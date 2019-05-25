Допоможіть врятувати: 4-річному Дмитрику потрібна допомога в боротьбі з раком

Чотирирічний Діма Орловський потребує допомоги українців. Хлопчик наполегливо бореться з раком - йому діагностували B-зрілоклітинну лейкемію. Дитина з початку травня цього року проходить лікування в "Охматдиті" в Києві.

Батько Діми фотограф Віктор Орловський звертається у Facebook до всіх, хто може допомогти його синові побороти цей страшний недуг.

Чотирирічному хлопчику потрібна допомога для лікування раку (фото: facebook.com/Віктор Орловський)

"На сьогоднішній день маємо пройдений перший блок хіміотерапії. Всього їх буде 6, процес лікування тривалий і непростий. На даний момент ситуація стабільна, є свої результати. Війна триває. Нам дуже потрібна ваша допомога", - пише Віктор.

Картка ПриватБанку для всіх, хто може допомогти Дімі: 4149 6293 9668 2254 (Віктор Орловський).

Чотирирічному хлопчику потрібна допомога для лікування раку (фото: facebook.com/Віктор Орловський)

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти хлопчикові, який страждає від жахливої хвороби.

Також повідомлялося про те, що 12-річний чемпіон Європи з панкратіону Єгор Дихтярук з Кіровоградської області потребує допомоги для лікування страшних опіків після ураження струмом.